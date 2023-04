Santiago. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) mantiene intervenida la bifurcación de Obra de Toma ubicada en el sector la Otra Banda en la parte suroeste del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros.



Rafael Romero, director regional del (Indrhi) manifestó que están realizando los trabajos de saneamiento de la cuenca acuíferos para evitar que el preciado líquido que lleva el río Yaque del Norte se siga desviando del caudal esto provocando que el mismo no entre a los canales Monsieur Bogaert y Ulises Francisco Espaillat.



Romero pidió tanto a los productores como a los usuarios mantener la calma ya que el objetivo fundamental de los trabajos es poder suplirlos del preciado líquido pese a la sequía que está afectando el país.



Expresó que tanto el interés del presidente Luis Abinader como el del director ejecutivo Olmedo Caba como el suyo mismo por seguir trabajando para que la población no resulte afectada con la falta del líquido y que la producción agropecuaria no sea paralizada.



Romero dijo que están trabajando de manera continua para dar una respuesta satisfactoria y eficaz tal como lo ha dispuesto nuestro señor presidente.



La medida está afectando a los que integran las juntas de regantes que requieren del agua para el cultivo agrícola.



A mediado de esta semana se informó que los trabajos que realiza Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y los de rehabilitación y terminación de acueductos, como el de La Canela, Cienfuegos y la Obra de Toma de López recrudeció el servicio de agua potable en comunidades de la parte suroeste y oeste del municipio cabecera y la provincia de Santiago.



La Coraasan indica que aunque ya fue concluida la rehabilitación del acueducto Noriega II. Sin embargo, como consecuencia de la sequía, no ha sido posible ponerla en operación. Las autoridades esperan que el servicio continúe mejorando.