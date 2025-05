La Vega. Al cumplirse ayer justamente un mes de la desaparición de Roldanis Calderón, el niño de tres años de edad y debido a la falta de respuesta de las autoridades, sus familiares contemplan contratar investigadores privados.



El menor fue visto por última vez en Los Tablones del distrito municipal de Manabao, del municipio de Jarabacoa, sin que se tenga rastro.



Los parinetes, en medio de la desesperación, informaron que iniciarán investigaciones privadas.



“Exhortamos a las autoridades a que utilicen otros mecanismos de búsqueda y nuevos interrogatorios. No queremos que nos oculten información, ni sabemos si están protegiendo a alguien. En lo adelante realizaremos investigaciones privadas para darle un giro al caso”, reveló Ramón Cabral, abogado de la familia del menor.



El profesional del decreto destacó que en caso de tener informaciones que aporten al proceso investigativo estas también pueden ser reveladas de forma confidencial para cuidar la integridad del ciudadano.



Tanto el padre del infante, Efraín Calderón, como su madre, Carolina Vargas, reiteraron la angustia y el dolor que sienten de que pese al tiempo transcurrido todavía se desconoce el paradero de su vástago.



“Uno no come ni duerme por la desesperación. Le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, somos pobres pero somos humanos y queremos que él nos dé un apoyo más grande”, manifestó el progenitor.



Como parte de la investigación del Ministerio Público ya se han realizado varios allanamientos, tres de estos en la comunidad de Los Candelarios, Hatillo y Hato Viejo.



El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, reiteró el compromiso de la institución del orden con el esclarecimiento de este caso.



Esta desaparición que ha consternado a todo el país continúa siendo un misterio, con pocas respuestas y mucha preocupación.