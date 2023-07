Santiago. Las autoridades investigan la muerte de una mujer de nacionalidad serbia, hallada asfixiada en Puerto Plata, y averiguan si se trató de un hecho de sicariato el homicidio de un hombre y las heridas a otro cuando salían de una ferretería en Santiago.



En el caso de Voljenka Ilic, de 50 años, anativa de Serbia, fue encontrada en el interior de la piscina de su residencia, amarrada de sus piernas con cinta adhesiva, sus muslos con una soga de hacer ejercicio y la cabeza atada a dos pesas.



En el informe preliminar, las autoridades presumen que se trató de un ritual que terminó en suicidio, debido a que en una mesa encontraron una vela, seis santos y un peluche pequeño (conejo).



Ilic vivía en la villa K184, ubicada en la calle Paseo Marino del residencial privado Perla Marina de Cabarete del municipio de Sosúa en Puerto Plata. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif) Santiago de los Caballeros, para su autopsia.



El informe policial expresa que el esposo comunicó que tenía dos días que no se comunicaba con su pareja. En un escritorio fue encontrada una libreta con un mensaje a su hermana que decía: “No es más posible vivir, cuídate y cuida a tu hija que mi mamá me llama”. A su esposo Peter le escribió: “Yo te quiero siempre, me voy para donde mi mamá, ella me llama”.



En otro hecho, un hombre resultó muerto y otro herido a tiros a manos de desconocidos a bordo de motocicletas.



El hecho se produjo en el momento en que las víctimas salían de una ferretería en el sector Yapur Dumit, al sur del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros.



El hombre muerto fue identificado como Joandy de Jesús Capellán Fajardo, de 25 años y el herido responde al nombre de Stanley Javier Quezada Plascencia, quien permanece ingresado en un centro de salud. Por el hecho, las autoridades informaron que tienen tres personas arrestadas.