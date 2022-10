Email it

Santiago. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, encabezó la inauguración y puesta en funcionamiento de la unidad móvil de declaraciones tardías como parte del plan de reducir el subregistro de nacimiento.



La unidad funcionará en la parroquia San Lorenzo, en la calle Rosa Sánchez del sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, una de las zonas con mayor subregistro de ciudadanos.



En barriadas como Santa Lucía y Villa Rosa, se estima que el 20 por ciento de su población no está registrada. Jáquez dijo que dicha unidad responde a uno de los pilares plasmados en el plan estratégico 2020-2024, que busca garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas, a través del registro de su nacimiento.



Informó que la nueva oficina está dotada de equipos y plataformas tecnológicas que permiten integrar a la inscripción del acta de nacimiento levantada, los datos biométricos mediante la captura de fotos, firma y huellas, lo que garantiza un servicio ágil, transparente y seguro.



Acciones



“La intención es eliminar o reducir a su mínima expresión los sub registros de nacimiento, que no son más que aquellos casos en que nace el niño, la niña y el plazo otorgado por ley para hacer la declaración se vence y esto reversa el proceso”, apuntó Jáquez durante el acto donde asistieron los jueces Armando Vallejo Santelises y Dolores Fernández Sánchez.



Con esta unidad, suman diez a nivel nacional. Jáquez informó que en los operativos de declaraciones tardías realizados en el país, incluyendo a Cienfuegos, han impactado a 446 comunidades del país en 18 operativos, llegando a más de siete mil personas declaradas de manera satisfactoria. El acto fue bendecido por el sacerdote William Arias y participó el director del distrito municipal Santiago Oeste, Eddy Báez.

Valora que se busque documentar a la gente

El profesor José Jáquez dijo que la carencia de documento es grave y que en algunos casos desde abuela, hijo y nieto carecen de identificación en comunidades como Santa Lucía y recordó que Cienfuegos es un sector mayormente poblado por personas que llegaron desde pueblos como Higüey, Monte Plata, zonas apartadas de Puerto Plata, y de la Línea Noroeste.