Darianny Mercedes Acosta se había sometido a varios tratamientos para quedar embarazada

El anhelo de Darianny Mercedes Acosta de ser madre primeriza llegó por partida cuádruple, al dar a luz tres niñas y un varón en el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS).



Acosta, de 27 años, reside junto al padre de los infantes, Maicol Rafael López, en la comunidad Río Seco en La Vega, describe la llegada de las criaturas, como un regalo de Dios. Las niñas llevan los nombres de Maia, Mailin, Mailen y el niño Maicol David.



Los menores que nacieron prematuros, permanecen en incubadora, pero se encuentran en buen estado de salud.



La pareja laboraba como operaria en la zona franca de La Vega, pero en el caso de Darianny, al estar cerca del parto, tuvo que dejar de trabajar.



Aunque felices de ser padres por primera vez, y del apoyo de varias personas, y de la Fundación Homs, saben que requerirán de mayor respaldo, debido a que viven en una casa alquilada, que cuenta con dos habitaciones. La pareja lleva tres años de casados, pero su relación inició un largo tiempo, pues ambos son nativos de la misma comunidad de Río Seco.



“Es una emoción que no puedo explicarlo, pues se trata de algo realmente hermoso. En principio estaba preocupada, pero, después de ver a mis bebés, ese miedo se fue”, expresa Darianny Mercedes Acosta.

La joven madre, dijo que está pidiendo a Dios que llegue el momento de poder estar al cuidado de sus cuatro hijos.



Acosta califica su embarazo como un momento difícil, por los problemas de salud que confrontaba, pero, a la vez hermoso por ver que todos nacieron sanos y salvos.



“En principio yo no creía que iba a tener cuatro niños, y todo fue un shock, aunque luego fui asimilado. Mi esposo se lo tomó mejor que yo y siempre he contado con su apoyo”, indicó la madre de los cuatrillizos.



Desde el embarazo, Darianny Mercedes Acosta ha recibido la ayuda de cuidado de su madre Marta Adames y de los familiares de su pareja sentimental.



A pesar de ser de poco hablar, a Maicol Rafael López, le brotan las lágrimas por la alegría de saber que es padre de cuatro niños.

Felicidad



“Lo de nosotros para ser padre fue un proceso largo, de mucho sacrificio y mucho gasto, pero de mucha alegría que no puedo describirlo”, expresa Maicol Rafael López.



Agradeció el trato recibido por los médicos del Hospital Metropolitano de Santiago que le brindaron atención a su esposa. Maicol se visualiza en el futuro jugado con sus niños, pues lo considera como un premio dado por Dios.



Para el ginecólogo Fernando de León, quien encabezó el equipo que permitió dar a luz las cuatro criaturas, es la segunda ocasión en la que actúa en partos múltiples.



El siete de junio del 2010, participó en el parto de Albania Elizabeth Germosén Herrera quien alumbró quintillizos. El parto se produjo en el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) de quintillizos que llevan los nombres de Lisbeth, Rachel, Alexander Bautista, Alfredo José y Axel.



El galeno dijo que en el caso de Darianny Mercedes Acosta, ésta se había sometido a un proceso de fertilidad, lo que cree permitió salir embarazada de cuatrillizos. Refirió que la paciente, a pesar de presentar un cuadro de anemia por falcemia, pudo dar a luz sin muchos problemas, a pesar de tratarse de un embarazo de alto riesgo.



En el parto participaron los galenos Rosy Belliard, Elena Inoa, Luz Francisco, Leticia Tavárez y la doctora Cruz, y es un nacimiento que representó un desafío médico.

Darianny Mercedes Acosta junto a los cuatrillizos. ricardo flete.

Fundación HOMS ha dado apoyo a familia

Como muestra de solidaridad institucional, el HOMS informó que exoneraron a la familia del copago clínico y de cualquier gasto adicional relacionado con la atención médica del parto y el cuidado neonatal, con el objetivo de aliviar parte de la carga económica que conlleva el nacimiento simultáneo de varios bebés.



A este respaldo se suma el apoyo activo de la Fundación HOMS, colaboradores del hospital, laboratorios aliados y el equipo de pediatría, quienes se encargarán de proveer los insumos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los cuatro recién nacidos durante sus primeros meses de vida.