Santiago. La jueza Yiberti Polanco, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso la colocación de un grillete electrónico contra el comunicador Ángel Martínez.



La magistrada dispuso además, impedimento de salida, visita periódica, debido a que el acusado carece de domicilio y a no referirse nuevamente al nombre de Arnulfo Gutiérrez hijo, quien presentó la denuncia querella contra Martínez por difamación.



En todo momento, el comunicador se mostró calmado y no quiso responder a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, algunas personas asistieron a brindarle apoyo y a pedir que no se intente nada en contra de la salud de Martínez.



Además de Gutiérrez han presentado denuncias contra el comunicador, el diputado Gregorio Domínguez del PRM y el agroindustrial Arismendi Almonte, de la provincia Valverde.