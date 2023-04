Email it

Valverde. Los ríos Mao y Ámina languidecen lentamente, debido a la prolongada sequía y los daños en las cuencas donde nacen, sin que las autoridades de medio Ambiente enfrenten el problema.

La reducción del caudal en estas dos importantes fuentes acuíferas, de acuerdo a las denuncias de ambientalistas obedece al conuquismo rampante en las montañas, la tala sin control, la quema indiscriminada en las zonas boscosas y la extracción de materiales para construcción.

Otro factor es el desmonte de las árboles en las orillas de ambos ríos, es también parte de las causas que han estado causando que las aguas desaparezcan, lo que se hace visible en algunas zonas por donde pasan ambas fuentes, en donde yacen sólo pozos con el líquido estancado cubierto por una lama verde y un olor nauseabundo.

Problemas

“Lo que fueran lindas playas de limpias arena bordeadas por una cristalina y fresca agua, hoy no existen, sino que predomina una variedad de yerba mala, que ni los animales comen, por lo que este panorama hace que esos bellos espacios que sirvieron en el pasado reciente de lugares de recreación, actualmente son lugares altamente contaminados e inapropiados para darse un clásico chapuzón”, expresa Santos Ureña residente en el municipio de Mao.

Los espacios para un rico y fresco baño denominado “Badén de Hato Nuevo”, en Mao, y el Puente de Amina, son balnearios que hasta fueron colocados como prohibidos para los vacacionistas durante la Semana Santa, debido a la peligrosidad y su alto índice de contaminación.

Aunque se registraron lluvias, esto no ha sido suficiente para mejorar el caudal de estos dos importantes ríos.

Estos dos afluentes dessembocan sus aguas en el Yaque del Norte.

De acuerdo con las denuncias hechas por líderes comunitarios de esas demarcaciones, los criminales ecológicos o enemigos del medioambiente, supuestamente son personas adineradas que siempre han tenido poder en los gobiernos.

Lamentan que los técnicos forestales no se atreven a hacer nada en su contra, por temor a ser cancelados o en el peor de los casos, se atente contra sus vidas.

Dicen que ante la amenazadora muerte de los ríos de la Línea Noroeste, es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, investigar denuncias del lanzamiento de heces fecales que van a parar a estos ríos.

Criadero de cerdos en ríos de Línea Noroeste

Los ambientalistas llaman a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente en Valverde y Santiago Rodríguez, así como del municipio de San José de Las Matas (Sajoma), a investigar las denuncias de tala de pinos sin ningún tipo de control ni manejos.



Dicen que algunos de los fuegos forestales son provocados y que todavía permanecen criaderos de cerdos a orillas de los ríos de esas demarcaciones.



Recientemente en la provincia Santiago Rodríguez sus moradores protestaron para demandar acciones contra los depredadores de los recursos naturales.



Cuestiona que se sigan talando árboles en el municipio de Monción y en otros poblados de la provincia, sin que detengan a los depredadores.