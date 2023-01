La Vega. En menos de dos años el municipio cabecera de La Vega ha vivido varias tragedias con saldos lamentables de víctimas, en su mayoría de centros comerciales que no estaban en condiciones para funcionar por la falta de controles de seguridad o por irregularidades en su construcción.



Al hecho registrado el pasado miércoles cuando murió Yasiris Joaquín de Jesús, cuyos restos fueron sepultados la mañana de ayer en el cementerio de la comunidad Las Lagunas de La Vega en medio de dolor y consternación, se suma el ocurrido hace un año y cuatro meses, con un incendio en Casa Mora y donde fallecieron tres bomberos. Respecto a la más reciente víctima Yasiris Joaquín De Jesús, de 30 años y madre de un niño de tres meses de nacido, falleció durante el desplome del edificio comercial Multimuebles.



Durante el velatorio en la comunidad Río Verde Abajo, los familiares informaron que esta tenía cinco días que había regresado a su trabajo, debido que tenía una licencia por maternidad. Sin embargo, otros parientes de la dama no quisieron que los medios de comunicación se acercaran a preguntar, debido al momento de dolor por el que están atravesando.



Afectados



En tanto que Yéssica Bueno, quien sobrevivió tras permanecer más de 12 horas bajo los escombros, evoluciona de manera satisfactoria aunque sigue en cuidados intensivos en el hospital traumatológico profesor Juan Bosch. Durante el desplome del edificio otras cuatro personas sufrieron heridas leves, por lo fueron llevadas a un centro de salud donde fueron curadas y despachadas. A pesar de que del hecho han transcurrido ya 72 horas, el cuerpo de bomberos de La Vega no ha emitido un informe técnico de la causa que generó el desplome del edificio comercial. Mientras que residentes en la zona afectada, dicen que el colapso del local provocó además daños severos en residencias cercanas. En ese sentido, los afectados también exigen una investigación y lamentan que sus pertenencias hayan sido saqueadas.



A finales del mes de octubre del 2021, otra tragedia enlutó a la familia vegana como la muerte de tres bomberos cuando acudieron a sofocar un incendio en la tienda Casa Mora, ubicada en el mismo centro comercial de La Vega. En el grupo figura el mayor Juan María Concepción, de 53 años de edad, Olvis de Jesús Farías Quezada, de 22 y José Mojica de 59. Aunque no se registraron víctimas, ayer los bomberos sofocaron un incendio del viejo edificio en donde estaba el cine “Vega Real”.

Dice hay que regular construcciones

Al igual que con el desplome más reciente, César Arturo Abreu hijo, jefe del cuerpo de bomberos de La Vega, denunciaba que las tiendas sean unas trampas de ratones y dijo que es importante que se legisle para regular todos los centros comerciales, incluyendo los supermercados, en los que a veces no se puede encontrar por dónde salir en estas situaciones. Las autoridades han iniciado una investigación, pero aún no hay detalles acabados.