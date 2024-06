Espaillat. Luego de las lluvias registradas en el Cibao, residentes en la comunidad de El Perú perteneciente a esta provincia, aún esperan por las ayudas gubernamentales tras prácticamente perderlo todo.



Los afectados continúan con sus ajuares fuera de sus casas luego de las inundaciones, mientras esperan que las autoridades vayan en su auxilio, ya que son muchas las familias que se quedaron a la intemperie.

“Yo me puse muy nerviosa, gracias a Dios no hay nadie lastimado. Las ayudas no han llegado, estamos esperando que vengan de nuevo como prometieron”, expresó Altagracia Polanco. Más de 30 viviendas resultaron afectadas y pérdidas que superan el 75 por ciento en la agricultura, fruto de varios ventarrones que azotaron la zona .Varias de las casas damnificadas continúan sin el techo ya que las hojas de zinc salieron volando.