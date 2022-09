Santiago. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo aquí que el primer desafío que tiene un líder, es construir un sueño que parezca utópico, pero que mucha gente lo siga.



Macri, al hablar durante el almuerzo-conferencia con el tema Gestión y Política: Relación entre Política e Industria en el siglo XXI”, organizado por Barna Management School en el Centro de Convenciones y Cultural Dominicana UTESA, destacó su paso por la administración pública en la nación suramericana, una posición que permite resolver situaciones.



Consideró que los seres humanos no pueden aceptar como dado lo que es su destino, sino buscar cuál es y encontrarlo. Asimismo, plantea que las instituciones deben estar por encima de las personas, sin importar qué tipo de organización dirija. En ese sentido, exhortó a esforzarse en buscar el propósito de su vida y no aceptar el camino que otro planificó para uno.



Vivencias



“El sector público te da escalas y dimensiones totalmente distintas a lo que puede ser en el sector privado. Igual es importante lo que hacen los emprendedores, los servicios que prestan y soluciones que construyen, pero nada se compara con ocuparse de mucho más gente, con el mismo tiempo, el mismo esfuerzo y la misma capacidad”, puntualizó. El también presidente ejecutivo de la Fundación FIFA habló sobre los retos que enfrenta la relación Estado – sector privado en un contexto actual cambiante y demandante. En un momento del conversatorio recordó los traumáticos momentos que vivió la noche en que la banda de los comisarios lo atrapó (secuestró) en la puerta de su casa.



Dijo que la madrugada del 24 de agosto de 1991, en Figueroa Alcorta y Tagle, del barrio porteño de Palermo, tuvo que lidiar durante 14 días como en las películas, con el policía bueno y el policía malo, para recibir los alimentos a través de un agujero.



“Fueron catorce días donde tuve mucho tiempo para reflexionar, para pensar. La cabeza es difícil de manejar. Me di cuenta que rápidamente yo tenía que dormir, que si no lo hacía, las cosas se me iban a poner peor”, narró Macri ante representantes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, quien organizó la actividad a la que estuvieron convocados los representantes de la Asociación de Industria de la Región Norte (AIREN) y Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS). Expresó que después de varios días comprendió la fragilidad de la vida. El expresidente Argentino agotó una agenda de actividades en la ciudad de Santiago.

Valora haber iniciado su propio camino

El expresidente de Argentina dijo que después de haber vivido esta experiencia empezó a dejar de trabajar con su padre y emprendió por su cuenta. Indicó que estos hechos le hicieron comprender que en la vida, es más importante ser que tener. “Pude comprender que el servicio público debe ser de las cosas más maravillosas que hay, porque no hay nada que te gratifique en este mundo como dar”, apuntó el ex mandatario, al hablar en la conferencia organizada por la Cámara el Comercio y Producción de Santiago. A la conferencia asistieron los empresarios Félix García y Manuel Estrella.