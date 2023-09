Santiago. Nanyelis Martínez, la madre de la niña recién nacida robada de la maternidad Renée Klang del hospital presidente Estrella Ureña, volvió a sonreír tras más de 24 horas de angustia y amargura luego de que las autoridades le entregaran su hija.



“Yo estaba desesperada. Me descuidé en un momento, pero jamás pensé que esto iba a suceder”, dijo Martínez tras recibir en sus brazos a la infante de apenas tres días de nacida.



Agradeció todo el respaldo recibido para poder recuperar a su niña.



En tanto que Adriano López, padre de la niña, agradeció el esfuerzo de las autoridades para recuperar a la criatura y dar con los responsables de la sustracción.



“Eso fue Dios que hizo este milagro de ver recuperar a mi niña después de pasar todas estas horas de amargura y angustia, y sin poder dormir por el robo de mi hija”, dijo López.



El director del hospital Estrella Ureña, Miguel Ortega, asegura que la seguridad con que cuenta el centro de salud dio respuesta inmediata luego de que la madre denunciara el robo. Aseguró que en el hospital no hay peligro de robo de niños y dijo que se trató de un descuido de la madre.



Reclamo de justicia



Por el hecho la Policía Nacional y el Ministerio Público apresaron a Yanaire Cristina Puello Cabrera, de 44 años y a Julio Ángel Sena Ferreras, de 27, quienes serán puestos a disposición de la justicia.



“Ahora estoy un poco asustado debido a que a la niña ni me la dejan ver. Me dicen que Conani está por meterse en eso cuando no fue negligencia de nosotros sino de la seguridad el hospital Estrella Ureña, que la dejaron pasar sin siquiera revisar o pedirle la cédula a la mujer que se robó mi niña, mientras que a mí ni me la dejaron ver”, apuntó Adriano López.



Cree que su esposa pudo sentirse confiada con la mujer que sustrajo la niña, debido a que tenía toda la mañana a su lado y le había manifestado que también había alumbrado una criatura.



En medio del llanto, agradeció a los medios de comunicación y a las autoridades por ayudar en la pronta recuperación de la infante.



Profamilia informó que la infante se encuentra en perfecto estado de salud tras ser llevada para evaluación a la clínica Rosa Cisneros, de la calle Restauración.



La niña, que fue evaluada y alimentada, se encontraba en custodia del Ministerio Público a la espera de ser entregada al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia -Conani- de Santiago, tal como establecen los protocolos nacionales, para seguir los procesos legales de entrega a sus familiares, según informó el gerente médico de la clínica, el doctor Amel García. La madre de la criatura sigue ingresada en la maternidad del hospital presidente Rafael Estrella Ureña.

Familia de mujer robó niña pide perdón

Ana Dilcia Puello, hija de la mujer acusada de sustraer a la menor dijo que su madre le había dicho que había alumbrado en la mañana del lunes.



Puello pidió perdón a los padres de la recién nacida, aunque cree que si en verdad cometió el hecho, no lo realizó de manera consciente.



De acuerdo con las informaciones, Yanaire Cristina Puello Cabrera aseguraba a sus familiares que se encontraba en estado de embarazo.