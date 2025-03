Santiago. Tras el hallazgo de una sustancia narcótica en la mochila de un estudiante en una escuela de Santiago, el director regional 08 del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte, atribuyó las informaciones a especulaciones.



Marte destacó que desde el Ministerio de Educación se trabaja en manejar un protocolo adecuado para salvaguardar a los estudiantes.



“En la escuela Trinidad hubo una denuncia de que un niño estaba llevando cosas a la escuela. Sin embargo, hasta ahora, son especulaciones, debido a que no se ha podido evidenciar, ningún paquete de nada, ni de esto ni de lo otro”, dijo el director regional de Educación. Sin embargo, la madre del menor de apenas ocho años, cuya identidad es omitida, asegura que su hijo lleva diez días en las manos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), sin que le permitan verlo. Según la progenitora, la versión de que en la mochila hallaron una sustancia no es cierta, debido a que no hay pruebas.