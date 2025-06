Santiago. Los dirigentes de organizaciones políticas, de derechos humanos marcharon por las calles del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros en protesta por las constantes alzas en el precio de los alimentos y los medicamentos.



La manifestación fue encabezada por María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio y Manuel María Mercedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al igual que de dirigentes populares y comunitarios, quienes criticaron la falta de respuesta a los problemas más agobiantes por la que atraviesa la población.



Mediante consignas y pancartas denunciaron las condiciones en que se encuentran cientos de escuelas, algunas con fallos estructurales, escasez de agua potable, largas tandas de apagones y contra los planes de construir la presa de cola en Cotuí, por parte de la minera Barrick Pueblo Viejo.



La caminata partió de la avenida 27 de Febrero con 30 de Marzo, frente al cementerio municipal, recorrió varias calles de los barrios el Congo y Pueblo Nuevo hasta concluir en la calle Benigno Filomeno Rojas.



María Teresa Cabrera dijo que la protesta tiene como objetivo exigir rebajas en los precios de la canasta familiar y de los medicamentos. Pidió al gobierno de Luis Abinader que adopte medidas urgentes que beneficien a la clase pobre.



“Tenemos un problema de déficit de aula debido a que construyeron las escuelas en lugares inapropiados, donde no se necesitaban y no se definieron la necesidades”, dijo Cabrera.



De su lado, Manuel María Mercedes dijo que el alto costo de la vida está afectando a todos los dominicanos y el gobierno no brinda respuesta.



“Aquí hay gente que se está muriendo debido a que no tienen acceso a las medicinas y los hospitales se encuentran en malas condiciones.”, indicó



Jesús Díaz, ex candidato vicepresidencial del Frente Amplio dijo que los barrios de Santiago están viviendo situaciones insoportables con la agudización del servicio de agua potable.