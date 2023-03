Email it

La Vega. A una semana del incendio forestal que afecta la zona protegida del parque nacional de Valle Nuevo, y que ha causado daños a miles de tareas, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente aseguran que lograron sofocar el siniestro.



El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, quien visitó la mañana del domingo la zona afectada, en la parte que colinda con el municipio Constanza, en la provincia La Vega, informó que constató que el fuego fue eliminado.



El área que resultó quemada está poblada por Pino Occidental mezclado con Pino Caribbean, especies no nativas de la zona.



Ceara Hatton destacó el trabajo de las brigadas de bomberos forestales, estructurales, guardaparques, miembros del Ejército y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), voluntarios y todos los que participaron en las labores para sofocar el incendio forestal, el cual dijo se encuentra en fase de liquidación.



Expresó que a pesar de que aún se observa la humareda, se han ejecutado todas las acciones de rigor, de manera que ya no se van a reiniciar las llamas porque el perímetro está frío, en lo adelante se concentran esfuerzos en lograr su eliminación total.



“No queremos incendios, pero si se presentan pueden tener seguridad de que nuestro cuerpo de bomberos forestales de Medio Ambiente lo van manejar correctamente”, indicó Ceara Hatton.



El ministro expresó que ante el tamaño de la emergencia no se escatimaron recursos y se brindó toda la logística y equipamiento necesario a las brigadas que actuaron en el terreno.



Gerónimo Abreu, encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, explicó que se hizo trocha desde el suroeste de la comunidad Pajón Blanco, 180 grados bordeando el fuego hasta llegar a la carretera donde se dan los últimos dos contrafuegos.