Santiago. A casi un año de ser inaugurado, los módulos de la plaza comercial Merka Pekín, aún continúan sin ser entregados, en medio de reclamos de los buhoneros y de la comunidad para para que el centro de acopio sea abierto.



El espacio sigue cerrado con candado, mientras se observa cierto descuido debido a que al parecer no se da mantenimiento ni limpieza.



Ramón Azcona, quien se dedica a la labor de pintura y reside en Pekín, considera necesaria la reapertura del mercado, como forma de dinamizar el comercio. El centro de acopio conlleva una inversión de 10 millones de pesos y se espera acoger más de un centenar de vendedores.



En el mes de abril de este año, el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros informó que dejaba iniciado un proceso para las asignaciones de módulos en la plaza comercial Merka Pekín, tras seis meses de haberla inaugurado.



Aunque se dispuso que el día 30 de mayo, estarían recibiendo las propuestas para las solicitudes de locales comerciales, las que se formalizarían mediante un formulario, el proceso al parecer marcha a pasos de tortuga



“Esto hay que abrirlo, no pude continuar cerrado. Ojalá que no quieran hacerlo cuando estén más cerca las elecciones”, expresó Domingo Tineo, residente en la zona.



La Plaza Comercial Merka Pekín es una estructura moderna, en una edificación de dos niveles con 1,821 metros cuadrados cada uno para un total de 3,642 metros cuadrados de construcción y cuenta con 149 locales donde podrán operar diferentes tipos de negocios.



La distribución de la estructura consta de 2 locales para entidades del área financiera, 18 módulos para negocios de venta de cárnicos, 15 módulos para venta de tubérculos, 22 para negocios de embutidos, 28 espacios para tiendas diversas, 4 para cafeterías y 22 módulos para ventas de especias y granos. Otros 18 locales estarán destinados para venta de vegetales, 16 módulos para vender frutas.