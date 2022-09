Santiago. El ministro de Integración Regional del Gobierno Dominicano y secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, puso a circular el libro “Del Caribe a los Antípodas”, obra con la que destaca la importancia del multilateralismo económico.



Durante un acto en la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, donde participaron líderes de izquierda, diplomáticos extranjeros, intelectuales, profesionales y empresarios, Mejía reconoció que la República Dominicana perdió 25 años para lograr relaciones diplomáticas con naciones como China o Vietnam.

Sostuvo que para sobrevivir, el país no puede marginarse o aislarse y por el contrario, tiene que diversificarse.



Recordó que en una misión en la que participó el empresario Manuel Estrella hablaron de la importancia de una estrategia económica que logre mayor inversión.



Dijo que su obra es un reconocimiento a Juan Bosch, En un momento del acto, agradeció al abogado Ramón Antonio (Negro) Veras por su labor de lucha en defensa de los presos políticos. También agradeció a Miguel Ángel Muñiz Arias.



Prólogo de Ramonet



El prólogo estuvo a cargo del periodista e intelectual español, Ignacio Ramonet, quien califica la obra de muy especial y particular, debido a que en América Latina, no hay una cultura política de lo que representa Asia y su importancia en las relaciones con esta zona.



Dijo que Miguel Mejía, probablemente es el dirigente político latinoamericano que mejor conoce a esa Asia del este, del cual detalla en su obra, debido a su conocimiento y su recorrido durante varios años.

Ramonet destacó que Mejía ha tenido contacto con los grandes dirigentes de China, Vietnam y Corea del Norte, con quien ha tenido la oportunidad de entrevistar.



Indicó que el libro rinde homenaje a Juan Bosch, quien durante la guerra de Vietnam hizo presencia en la nación asiática. “Miguel Mejía vuelve 40 años después, sobre sus experiencias por Asia, y esos países, aunque parecen lejanos, tienen mucho que ver con la República Dominicana y en particular por algo muy importante, y es que estos tres países sufrieron la agresión militar imperialista como sufrió la República Dominicana en 1965”, puntualizó Ramonet. Zhou Yuqui, nueva encargada de negocios de la embajada de China destacó los lazos de armonía y relaciones entre ambas naciones.

Hermana del presidente valora defensa de ideas

Rita Abinader Corona, hermana del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader leyó una carta en nombre de su familia. Alabó la defensa de las ideas enarboladas por el secretario general del Movimiento Izquierda Unida. Dijo que el libro, “Del Caribe a los Antípodas”, es una obra de servicio al país. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán reflexionó sobre el aporte que representa el trabajo de Mejía