Santiago. Desde ser arrastrada, hasta torturada son solo una parte de los maltratos a los que ha sido cometida Melissa Cabrera Abinader por parte de su expareja sentimental.



Cabrera Abinader dice ser víctima de maltrato y acoso por parte de su ex esposo, y a pesar de acudir ante las autoridades para buscar protección, dice que la han dejado a su suerte.



Denunció la presunta negligencia mostrada por el Ministerio Público al momento de acudir al departamento contra violencia de género e intrafamiliar y no encontrar respuesta.



La dama, que reside en el sector Gurabo, en la parte norte del municipio de Santiago de los Caballeros narra que vive atemorizada por los maltratos físicos y psicológicos a los que es sometida ella, y también sus tres hijos, todos menores de edad por parte de su expareja.



Cabrera Abinader narra que ha sido arrastrada, tiroteada y que además el hombre la sacó junto a sus hijos de la casa que compraron juntos.



Dijo temer por su vida, por lo que hace un llamado a las autoridades para que le brinden protección.

Expresó que el pasado mes de diciembre, su expareja le propinó una golpiza, que obligó a que fuera ingresada de emergencia a un centro de salud de Santiago. La mujer dijo que el hombre la persigue a los lugares que ella frecuenta.



Explicó que debido al clima de violencia que ha vivido junto a los hijos, ha llevado a que estos tengan que ser tratados por psicólogos.



En el mes de diciembre del 2024, la fiscalía de Santiago anunció la creación de una nueva Unidad Contra Violencia de Género e Intrafamiliar como forma de brindar un servicio más ágil y de mayor acercamiento, ante los miles de usuarios que durante un año reclamaron justicia.



Santiago registra un promedio de 500 denuncias de maltratos de mujeres por parte de sus actuales esposos o ex parejas sentimentales.

Exigen justicia por muerte de madre e hija

A más de dos semanas del trágico hecho en el que el segundo teniente de la Policía Nacional, Juan Luis Jiménez Adames, mató a tiros a su expareja sentimental en el sector Los Robles de La Vega; los familiares de Meylin Arianny Marte Rodríguez, de 26 años y la madre de esta, Marisela Rodríguez de 51 continúan exigiendo justicia y dicen sentirse abandonados.