Mujer pide ayuda para condición de su hijo

Santiago. La impotencia y la desesperación arropan a la madre de un infante de dos años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el cual debe someterse a diversos procesos médicos y no cuenta con los recursos suficientes.

La progenitora, Yokasta Rodríguez, narró la preocupación constante que vive fruto de esta difícil situación, ya que desde los dos meses de nacido, Dylan ha sido sometido a un cateterismo.

Conjuntamente con el TEA, posee dermatitis en la piel, un retraso neuromotor, coartación de aorta residual (anomalía cardiovascular) y criptorquidia izquierda (testículo no descendido); razón por la que debe ser operado.

“El niño necesita entrar a un centro especial para que le den la ayuda de colegio y terapia en las que pago semanalmente mínimo RD3, 000 cada una. No puedo irme a trabajar hasta que el doctor me dé un permiso por su condición”, destacó.

Yokasta denunció que el padre del menor, Roberto Del Rosario, solo le da una mensualidad de RD$12,000 cuando los gastos médicos y manutención general sobrepasa los RD$30,000.

“A él le pido que cumpla con sus responsabilidades. He ido a la Fiscalía, Policía y el Ministerio de la Mujer tomó mi caso y me dejó en el aire…El tiempo pasa y la vida de mi hijo va corriendo”, comentó preocupada.

Según Rodríguez, esta tiene una orden de alejamiento en su contra que le impide estar en contacto directo con él y reclamar un mayor sustento económico. Además teme que este le quite la custodia de su vástago.

“No tengo ayuda. He sido amenazada por mi misma familia porque ellos no quieren que le reclame a él pero tampoco me ayudan. Me están poniendo a pagar el 50 % de todo sin yo trabajar…Cuando él es que trabaja en el sector público y gana más de doscientos mil con todos sus negocios”, agregó.

Previo a la operación de los testículos recomendada desde febrero, debe someterse a diversas pruebas de alérgenos (alergia) superior a los RD$35,000.

Asimismo la realización de un estudio genético para el diagnóstico del síndrome de DiGeorge de $44,000. Sin contar la operación testicular que por el momento no ha sido cotizado, ni es cubierto por el seguro de salud.

Si desea colaborar con la causa y brindarle una sonrisa en medio de las dificultades, puede comunicarse con Yokasta al 809-999-3630.