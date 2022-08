Santiago. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Tomás Morel Diplán, dijo que el principal problema que enfrentan los gobiernos, es que muchos de sus funcionarios no asumen compromisos.



“Hay quienes quieren hacer su trabajo, pero no encuentran gente que les ayude, que estén a su lado. Un funcionarios se compromete a echar hacia adelante el país, pero se encuentra con gentes pensando en otra cosa”, adujo. Sin embargo, expresó que es común ver cómo en algunas entidades públicas, muchos se niegan a asumir compromisos y lo delegan en uno o dos funcionarios.



“Una institución funciona cuando todos asumen el compromiso. No solamente cuando uno asume ese compromiso. Por eso todo gobierno debe tener personas que asuman compromisos, y no que vengan a estorbar”, apuntó al hablar sobre la actitud que muestran de algunos empleados públicos.