Santiago. El obispo emérito de la diócesis de La Altagracia, monseñor Gregorio Nicanor Peña, llamó a no temer a la reforma policial y abogó por una sociedad donde impere el respeto entre sus autoridades y sus ciudadanos.



Durante la homilía de la eucaristía con motivo del día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional, dijo que la ley debe ser una disposición de la razón. Obispo advierte que ni la policía, ni la ciudadanía, ni los sacerdotes deben estar por encima de la ley, pero cree que esta debe de aplicarse con base en el razonamiento.

“La reforma policial no es para destruir al mal policía, es por el bien del país

“El que tiene la mente negativa dice que los policías no sirven, cuando hay muchos que son buenos. Entonces tenemos que optar por apoyar a los que tratan de hacer cumplir la ley y el orden”, apuntó. En tal sentido considera que las leyes deben mejorar y no pueden ser estáticas, sino que deben de adaptarlas a las circunstancias.



“La reforma policial no es para destruir al mal policía, es por el bien del país, es por el bien común. Nuestra meta debe ser perfeccionarnos cada día más y precisamente la reforma de la policía pretende que los policías puedan servir mejor a la comunidad”, agregó monseñor Nicanor Peña.



De su lado, el general Ramón Samuel Azcona Reyes, director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, informó que dan seguimiento a varios casos pendientes como el del abogado Basilio Guzmán o el de Ana Francisca Gómez.

También dijo que tiene planificado un programa focalizado hacia la delincuencia debido a que es la principal preocupación de la población.



Reveló que conversó con el director de la policía, mayor general Eduardo Alberto Then, que prometió colaborar con la entrega de nuevos vehículos para incrementar el patrullaje y así mejorar la seguridad ciudadana.

A la eucaristía asistieron la gobernadora Rosa Santos; la directora regional de Educación, Marieta Díaz, la viceministra de Interior y Policía, Ángela Jaquez y Ulises Rodríguez, de Proindustria.