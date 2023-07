Email it

Santiago. La progresiva ocupación del entorno de las ruinas de La Vega Vieja y del deterioro de inmuebles con valor patrimonial en San Felipe de Puerto Plata preocupa al ex presidente del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).



El historiador Edwin Espinal Hernández, ex presidente de Icomosdenunció el deterioro del Club del Comercio de Puerto Plata, construido en 1897 y teme que pueda terminar de colapsar en cualquier momento y el peligro por la degradación del suelo de las ruinas de La Isabela, primera ciudad española en el Nuevo Mundo, ubicadas en el Parque Nacional Histórico.



Espinal recuerda que el club es uno de los inmuebles de su época más importantes de esa ciudad y domina la esquina de las calles José del Carmen Ariza y Beller, frente a la Plaza Independencia, dentro del perímetro declarado como Zona Histórica mediante la Ley 552 de 1973, cuya protección recae en la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, por mandato de dicho texto legal.



Igualmente, lo establece en virtud del artículo 64 de la Constitución y las leyes 318 de 1968, 492 de 1969 y 41-00 de 2000, y en el ayuntamiento del municipio de Puerto Plata por mandato de la Ley 176-07.



El anexo de esta edificación, construido hacia 1925, salva el desnivel de la calle con una galería abalaustrada, cuyas columnas y vigas presentan un deterioro más que notable y que hace temer un desplome inminente.



“Aspiramos a que antes de que pase lo peor ambas instancias acudan al rescate de esta pieza única de la arquitectura republicana en el país”, apunta.



“En 2018, durante mi presidencia en el Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) dimos a conocer doce monumentos y sitios del patrimonio cultural dominicano en peligro, entre ellos las ruinas de La Isabela, primera ciudad española en el Nuevo Mundo, ubicadas en el Parque Nacional Histórico del mismo nombre, en el paraje El Castillo, Distrito Municipal de La Isabela, municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata”, agregó.



Dijo que desde entonces advertían el estado de inminente peligro por la degradación del suelo y el borde marino donde se encuentra.



Critica que no se haga nada para salvaguardar este patrimonio cultural de un impacto climático adverso a través de medidas que le permitan ser resilientes al clima.



Falta protección ruinas de La Isabela

En cuanto a las ruinas de La Vega Vieja y el territorio urbanizable, denuncia la progresiva ocupación del entorno de las ruinas de La Vega Vieja, Monumento Nacional en virtud de la Ley número 492 de 1969. Dijo que la falta de protección ha llevado a pasar a ser suelo urbanizado.



Recuerda que el artículo 44, numeral 4, de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos dispone que la asignación de uso del suelo urbanizado en un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, establecido para la demarcación territorial