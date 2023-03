Email it

Santiago. La dirección del Hospital Regional Presidente Estrella Ureña abrió nuevos consultorios y recibió varios equipos que le fueron donados por el patronato, con el objetivo de brindar mejor y mayor asistencia a pacientes de maternidad.



Miguel Antonio Ortega Ramos, director del centro de salud, agradeció al Patronato Presidente Estrella Ureña por el apoyo para abrir estos espacios para ofrecer los servicios maternos. Las habitaciones están ubicadas en el área de la maternidad doña Renée Klang Viuda Guzmán y ambos están equipados con mobiliarios necesarios para ofrecer cómodas consultas.



Entre las donaciones figuran esfigmomanómetros, mesas tipo consultorio, sillones, sillas, balanzas, camillas, aires acondicionados, computadoras, bancos para médicos y pies para las pacientes, son parte del equipo patrocinado.



“Agradezco el esfuerzo que hace la directiva del patronato por ayudar, no especialmente a la dirección de este centro, sino a la institucionalidad para que siga avanzando y no retroceda, porque los fracasos no son del estado ni de los funcionarios, estos sobre caen en los comunitarios y en la sociedad, que son los consumidores de servicio”, manifestó Ortega Ramos.



De su lado, María Luisa Fernández, subdirectora administrativa, resaltó el trabajo que realiza la institución en favor de la salud y la humanización en los servicios. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, en su condición de integrante del patronato, valoró el apoyo de mujeres generosas que se preocupan por el bien de los demás con la entrega de estos equipos y el trato a los pacientes por parte del personal de salud.



En la actividad participaron otros miembros del Patronato, como a la doctora Solenny Almonte, Máximo García, Constantino Rosario y Danilo Ricourd Coronado, quien además representó el departamento de relaciones interinstitucionales de la Utesa.