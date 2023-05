Santiago. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, propuso construir un tejido productivo en las provincias de Santiago, Puerto Plata y Espaillat que integran el eje económico Cibao Norte que contemple la creación de un modelo con más empleos y mejores salarios.



Isa Contreras reconoce que aunque la economía dominicana lleva mucho tiempo creciendo, no ha sido así en la redistribución de las riquezas, debido a la forma en que se produce.



Considera que se requiere hacer un cambio estructural en la economía, que se relacione con el medio ambiente.



Plantea la necesidad de más y mejores salarios, lo que permitiría al Gobierno que no tenga que destinar altas sumas para compensar lo que el aparato productivo no hace.



Isa Contreras explicó que están sentando las bases para poner a operativizar la ley de ordenamiento territorial para impedir que tierras con vocación agrícola sean urbanizadas. Entiende que esta ley está llamada a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales.



Reconoce que urbanizar es más rentable que la agricultura, por lo que se requiere de acciones que no comprometan la seguridad alimentaria. Dijo que están trabajando actualmente en el reglamento de la ley de ordenamiento territorial para empezar a aplicarla.



Actualmente trabajan en el plan de ordenamiento territorial de Pepillo Salcedo (Manzanillo) y Castañuelas, de la provincia de Montecristi.



Con respecto al censo, dijo que los resultados podrían estar listos para los meses de julio y agosto. Informó que en la actualidad trabajan en la encuesta de cobertura, que permitirá saber cuánto dejó de cubrir y las brechas por provincia.



Durante la rueda de prensa, se destacó cómo la inversión pública genera confianza en todos los sectores del Cibao Norte, promoviendo una importante inversión privada.



Isa Contreras mencionó las inversiones en movilidad y transporte monorriel y teleférico, vías de acceso y conectividad en Santiago, sumadas al rescate de ríos y cañadas, especialmente en río Gurabo, y asimismo en materia de agua potable y saneamiento.



Habló de las inversiones con la planta de energía de gas natural y puerto en Manzanillo y la ampliación del parque empresarial Víctor Espaillat Mera en Santiago.

Destaca inversiones del Gobierno en Santiago

De acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), de 2012 al 2019, la inversión promedio en obras, en la provincia de Santiago, no superó los 4 mil 670 millones de pesos promedio anuales. Desde enero de 2022, la provincia, asegura que recibe una inversión en proyectos aprobados, cuyo monto asciende a RD $82 mil 629 millones, incrementado 68.5% con respecto al período anterior. Destaca que el mororriel y teleférico proporcionarán un servicio al 76% del territorio urbano y cubrirán 13 kilómetros a lo largo de 15 estaciones.