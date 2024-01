Santiago -RD: El periodista Martín Genao hizo pública la denuncia de golpes y heridas, interpuesta en contra del señor Moisés Caba Rojas, propietario del inmueble donde reside junto a su progenitor en la calle Corazón de Jesus del sector Francisco del Rosario Sánchez, en Santiago.

Martín Genao explicó en su denuncia ante el Departamento de Sistema de Atención de la Fiscalía de Santiago, que a la 1:40 p.m. del domingo 21 de enero 2024, momento en que regresaba de un servicio religioso, fue impedido por el señor Caba Rojas de avanzar a la puerta de la galería del apartamento 1A en el vehículo de taxis para desmontar a su padre adulto mayor, Sr. Ramon Simeón Genao, debido a que le aparcó su vehículo en medio de una loma de grava y platea de protección de bomba de agua y que se negó mover.

“Le dije al conductor que si la puerta no estaba abierta yo debía desmontarme para abrir y así desmontar a mi padre en la puerta. Cuando llegué, vi que estaba abierta y le dije que entrara y fue cuando me encontré con la sorpresa del vehículo del señor Moisés estacionado medio a medio. Procedí a llamarle y no me contestó. Como reside al otro lado de la calle fui al frente de su casa a pedirle de favor que moviera el vehículo para desmontar a mi padre y en tono arrogante me contestó que debía esperarme, a lo que le respondí que no podía porque el conductor de Uber debía retirarse¨, relata el periodista Martin Genao.

Con impotencia, el periodista insiste en el pedido de mover el vehículo para que su Padre pudiese entrar a la casa, lo cual enfureció a la familia completa -el señor Moisés con su esposa e hijos-, quienes salieron de su casa y específicamente el señor Moisés agredieron a Genao con el macetero de su propiedad.

El periodista Martin Genao fue impactado con un golpe contuso en el lado occipital izquierdo. Además, tiene rasguños en el brazo izquierdo y hematoma tanto en el brazo como en el lado occipital izquierdo tal como lo estipuló el médico legista forense del INACIF. Dr. Smarlin Xavier Campos Metibiel”, explicó exhaustivamente el periodista Genao.

Genao informó que posterior a la agresión, a su padre hubo que entrarlo caminando desde la calle, así lo hace contar en un vídeo. Pasada las 2:00 p.m. el señor Moisés Caba junto a su esposa e hijos regresaron con una patrulla policial con la finalidad de hacerlo preso.

El también comunicador solicitó de las autoridades del Ministerio Público, una orden de alejamiento desde la fecha del incidente y en lo que esperan para acudir al tribunal en fecha 12 de marzo del 2024.

Genao también solicitó del director del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Azcona, investigar a los agentes policiales que fueron a su casa sin orden judicial para hacerlo preso y tomarle fotografía a su cedula de identidad.

El ciudadano Genao además dijo que el señor Moisés Caba Rojas nunca especificó en el contrato de alquiler que él hace uso del territorio del inmueble para guardar su vehículo, acción está que va en contra de la Ley de alquiler 4314 del 22 de octubre del año 1955 en República Dominicana

Martín Genao hizo de conocimiento público que lo que le pueda pasar a su persona o a su padre Ramon Simeón Genao, a partir de la fecha 21/1/2024 y en lo que llega el día 12 de marzo de la cita, es responsabilidad exclusiva del señor Moisés Caba Rojas, de su esposa y de sus dos hijos y su pariente quienes residen en la calle Chelo Cruz esquina calle Corazón de Jesús del mismo sector Francisco del Rosario Sánchez.

El señor Moisés Caba Rojas está notificado vía alguacil para que acuda a la cita en fecha 12 de marzo de 2024 a las 11.00 a.m. ante el Departamento de Sistema de atención de la fiscalía ubicada en la avenida 27 de febrero #1 del sector Ensanche Román de la ciudad Santiago de los caballeros.

El periodista Martin Genao informó que reside en el inmueble apartamento 1A desde el 15 de julio del año 2023 ubicado en la calle Corazón de Jesús sector Francisco del Rosario Sánchez de Santiago.