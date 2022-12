Santiago. Al vencer el plazo para el desalojo de cientos de familias en las comunidades de la vertiente sur del área protegida del parque nacional de Valle Nuevo, el Ministerio de Medio Ambiente se mantiene sin ejecutar acciones en la zona.



En las comunidades Las Espinas, La Morita, La Ciénaga, Los Chivos, La Nuez y Rancho Arriba continúa la siembra masiva, mientras los productores de papas y hortalizas advierten que no saldrán tan fácilmente..



“La cosa está jodona. No creo que el Gobierno esté preparado para hacer este desalojo aquí en el sur. Aquí las fincas que menos cobran, cobran sesenta millones de pesos. Gracias a Dios, los viejos nos dejaron esto, con lo que mantenemos a nuestras familias”, apuntó el productor de repollo Rudy Ramírez, quien además explicó que los productores trabajan con préstamos del Banco Agrícola.



Desafío



“Cuando el Gobierno esté preparado con los millones, entonces venga y así salimos, porque de aquí no nos vamos con las manos vacías. Los constanceros están acabados, muriéndose y Ocoa está muerto solo con las amenazas”, expresó el productor agrícola al hablar la de la situación de incertidumbre por la que atraviesan. De su lado, Andrés Eugenio Rosario, productor desalojado de la vertiente norte de valle Nuevo en Constanza, dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no se ha vuelto a reunir con el grupo.



Indicó que 109 productores permanecen a la espera del pago de indemnización. El primer grupo de 215 recibió sus indemnizaciones, por un monto global estimado en 200 millones. El 27 de septiembre del año 2021, el entonces ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, emitió la resolución 034-2021 que establecía los plazos, así como los planes de reubicación de las familias que llevan décadas ocupando Valle Nuevo.



Uno de estos acuerdos fue reubicar y brindar ayuda económica a 73 agricultores en condiciones de pobreza que residen dentro del Parque Nacional del Valle Nuevo, con el objetivo de que puedan sostenerse hasta que sean trasladados.Además contempla el pago temporal de RD$21,700.00 para cada persona, durante todo el año 2022, incluye además acompañamiento psicológico y educativo de cara a las etapas de espera para la reubicación, así como la etapa de post reubicación. Los productores de la zona dicen que han insistido en reunirse con el nuevo ministro Miguel Ceara Hatton y buscar salida al conflicto que existe en esa zona de San José de Ocoa, pero este no ha respondido.

Se inició para regular la actividad productiva

Aunque el tema de Valle Nuevo ha tenido repercusión en los últimos dos años, fue en septiembre de 2016 cuando el entonces ministro Francisco Domínguez Brito presentó el plan normativo estratégico para regular las actividades productivas. En ese momento, Domínguez Brito advirtió que si no se detenía el proceso de degradación de los recursos naturales en Constanza, el lugar se convertiría en un desierto, un “desastre ambiental”.