Santiago. En medio de charcos de agua debido al mal estado de sus calles viven los moradores del sector Villa María y algunas zonas de San José de las Matas, quienes durante meses han denunciado el deterioro en el que se encuentran sus vías y la debilidad en el drenaje pluvial.



Con el lema: “No queremos cuentos, queremos solución”, decenas de personas residentes de Villa María marcharon de manera pacífica en la avenida Juan Pablo Duarte de esta ciudad, luego de la aparente dejadez del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).



“Necesitamos que Obras Públicas complete la pavimentación de calidad, el drenaje pluvial aquí es lo más serio porque cuando llueve no se puede entrar ni salir. Las autoridades quedaron de venir y no lo hicieron”, manifestó el sacerdote Rogelio Cruz.



Según la residente Karen Ortiz, a esta localidad fue asignado un monto de RD$117 millones por parte de Inapa sin que hasta el momento se resuelvan los problemas.



“Nos sentimos profundamente indignados, hemos hablado con Wellington Arnaud en cuatro ocasiones. Él ha armado un proyecto y lo han cancelado. Queremos saber qué se ha hecho con eso y hacemos un llamado para que fiscalicen esa institución y realicen una auditoria”, destacó.



Una situación similar sucede en el municipio de San José de las Matas, donde hay preocupación por el abandono de obras viales como los nueve tramos de carretera que según Javier Checo, presidente de la Asociación de Transportistas Dominicanos (Asotrado), han sido iniciados y luego abandonados en un 50% de su construcción.



“No tenemos carretera adecuada, ni tampoco acueductos. Sin eso, San José de las Matas es un pueblo atrasado. No puede ser que un pueblo turístico con hombres y mujeres de valor no se le dé respuesta”, comentó.

Convocan a una misa y posible paro

Javier Checo convocó a una misa el 4 de julio a las 6:30 p.m. en el referido lugar, donde se anunciará un posible paro de 48 horas si no reciben respuestas concretas a esa y otras problemáticas como las fallas críticas en el sistema de transporte y seguridad vial a nivel nacional. En Villa María piden al Gobierno central cumplir con sus promesas o de lo contrario continuaran con las manifestaciones.