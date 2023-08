Email it

SANTIAGO. Residentes en Bella Vista que han sufrido perdidas por la explisión de la una tubería piden ayuda del gobierno.



Las explosiones de tuberías son un problema repetitivo en los últimos meses en el sector Bella Vista, en Santiago, considerado como uno de los lugares más vulnerables a este tipo de situaciones.



Este es el caso del ciudadano haitiano Jacques, residente al final de la calle Fernando Bermúdez, justo al lado de unos matorrales y un amplio camino de tierra con muchas piedras, quien denunció que recientemente explotaron unos tubos que afectaron tres casas de esa zona, y que hasta el momento no han recibido ayuda de las autoridades competentes.



“Cuando explotó la tubería, todo eso se desbarató. Aquí vino un grupo de las autoridades a tirar fotos, disque van a ayudar pero todavía no dicen nada”, expresó con preocupación.



Además, señaló que una gran parte de sus ajuares se dañaron, incluyendo sus muebles de caoba y madera.



El joven hombre vive con su esposa y sus 6 hijos pequeños, a quienes les resulta muy peligroso ingresar a su hogar ya que las tuberías derrumbaron por completo el camino de entrada y deben dar una larga vuelta.



Espera que los funcionarios públicos puedan asumir los daños causados, de lo contrario él y sus vecinos se verán obligados a mudarse.



Los comercios ubicados en la zona también se quejan por la problemática.



La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) aclaró que en el tramo de tubería donde se produjo dicha avería aún no ha sido sustituido, ya que está contemplado en la segunda etapa del proyecto de sustitución de la línea impulsión de 30 pulgadas que abastece el tanque de almacenamiento La Barranquita.