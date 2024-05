Santiago. Las agrupaciones Pro construcción de la carretera Los Cocos- Salamana-El Aguacate continúan pidiendo la terminación de esta vía que, según ellos, llevan años reclamando.



Los miembros de juntas de vecinos, grupos sociales, Iglesia católica, Iglesias evangélicas, entre otros, dicen que continuarán con los planes de lucha para la culminación de la carretera, debido a que están cansados de las promesas incumplidas.



Los munícipes concentrados en la entrada de esas comunidades expresaron que esta lucha se ha mantenido por más de 20 años, y que el pasado año lograron que se trabajara en la construcción de la carretera, y con más del 70% de trabajos realizados, se han paralizado desde finales del año y aún no se han reanudado.



Además los representantes de la iglesia católica en la zona expresaron todos los inconvenientes que se les presentan a los feligreses para transitar por la deteriorada carretera.



“Está lucha la hemos llevado a cabo por más de 40 años, en múltiples ocasiones se han reiniciado los trabajos ,sin que estos se terminen, esta última intervención, lleva alrededor de cinco años, aunque los trabajos son sólo seis kilómetros aproximadamente” destacó el sacerdote Nicolás Domínguez.



El cura dijo también que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas no les han dado la cara tras varias reuniones con el presidente Luis Abinader, donde además reclaman señalizaciones, barandillas, especialmente en algunos tramos muy peligrosos, por lo empinado del terreno, entre otras acciones.



Además el sacerdote expresó que si no se atiende el llamado el próximo martes estarían en las oficinas de Obras Públicas reclamando los 500 metros para la terminación de la obra, que a principios del mes de febrero, les comunicaron que los aparatos iban a ser trasladados a otro lugar para realizar algunos trabajos y que en un lapso de dos semanas estarían de vuelta, y no fue así. Los comunitarios destacan que la obra cuesta 300 millones de pesos.