El empresario avícola Alfranny Ferreira hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que salga en defensa de los pequeños productores avícolas, ante la sobreproducción y falta de planificación que afectan a dicho sector.



Ferreiras, representante de los pequeños y medianos productores de pollo, denunció la aguda crisis que atraviesa esta industria, marcada por una sobreproducción cíclica cada cuatro meses, que hunde los precios y pone en riesgo la sostenibilidad de cientos de granjas de pequeña producción.



El dirigente avícola afirmó que actualmente los pequeños productores están vendiendo la libra de pollo en granja entre RD$33 y RD$35, por debajo del costo de producción, mientras que el precio oficial se mantiene en RD$38.



“Esta situación es insostenible, no estamos pidiendo subsidios, sino planificación, es decir reglas claras del juego que nos permitirá sobrevivir y competir”, expresó.



Ayuda a productores



Alfrany Ferreiras explicó que desde hace más de un año han remitido al menos cuatro comunicaciones directamente al Palacio Nacional, para solicitar una intervención urgente del presidente Luis Abinader, sin haber recibido respuesta.



“No es justo que usted se aparte de un problema tan trascendental como el que enfrentamos, esta puede ser la sentencia de quiebra definitiva para los pequeños y medianos productores de pollo en su gobierno”, advirtió.



Ferreiras también alertó sobre el impacto de la concentración del mercado en grandes empresas que, según dijo, tienen sus cuartos fríos llenos y capacidad para congelar inventarios, lo que les permite resistir las caídas de precios, situación que no tienen los pequeños, por no tener esa infraestructura y el mercado se ha ido cerrando y cada vez son menos.

Restricciones sanitarias impiden exportaciones

El empresario detalló que la industria nacional produce actualmente más de 22.4 millones de unidades de pollo al mes, una cifra que supera la demanda del mercado local



Sin embargo, las restricciones sanitarias impiden la exportación hacia mercados internacionales como Estados Unidos, lo que limita las posibilidades de desarrollo comercial.