Puerto Plata. Los representantes de organizaciones ambientalistas y de juntas de vecinos rechazan las pretensiones de erigir nuevas construcciones en el área protegida de la loma Isabel de Torres en la provincia de Puerto Plata.



Las juntas de vecinos de las urbanizaciones Torre Alta I, II, III, IV, V-A y V-B, quienes llamaron a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se impida más edificaciones en un área protegida. Luis Apolinar Cabrera, presidente de la organización comunitaria, dijo que desde hace tres años no se habían registrado nuevas construcciones en los terrenos que colindan con esas urbanizaciones.



Cabrera indicó que, desde hace unas semanas, se están limpiando solares y depositan materiales para la construcción en una zona donde hay letreros que advierten que en ese perímetro no se puede hacer viviendas ni otras edificaciones.



Críticas



“Hacemos el llamado de alerta a las autoridades, ya que ahora se está intentando realizar algunas obras en la misma falda de la loma a pesar de que hay restricción de no construir en toda esa área”, sostuvo Cabrera.



Raymond Tavárez y Juana Batista recordaron que la loma Isabel de Torres es el pulmón natural y ecológico de Puerto Plata, por lo cual debe preservarse esa montaña donde existen múltiples ecosistemas y el Poder Ejecutivo la declaró como Reserva Científica y Monumento Natural.



Además del llamado a Medio Ambiente, los denunciantes solicitan la intervención del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal a fin de impedir las construcciones que exceden los dos niveles en franca violación al reglamento que lo prohíbe. En otras ocasiones se han hecho denuncias similares.

Llaman a impedir avance en las construcciones

Amaury Rivera entiende necesario que las autoridades impidan que se sigan con las construcciones irregulares, debido a los daños que se producen a esa zona montañosa. La Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata viene demandando poner límites a la violación al límite de la Loma Isabel de Torres, debido a la expansión con construcciones.