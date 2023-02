Email it

Santiago. La Fiscalía de Santiago fijó para este domingo 26 el conocimiento de medidas de coerción a tres hombres a los que se les imputa el asesinato del abogado Freddy Zarzuela García, ocurrido en su residencia el domingo 12 de febrero.



Para los imputados Oliver Calderón Soriano, Luis Gabriel Taveras Marte y Yerminson y/o Jerminson Durán Cruz, la Fiscalía está solicitando 12 meses de prisión preventiva, se les atribuye constituirse en asociación de malhechores para cometer asesinato y robo agravado en perjuicio de la víctima Freddy Zarzuela García, y posteriormente ocultar el cadáver en una zona baldía, en las proximidades de un río, en la comunidad La Delgada, en Santiago.



Mientas que a ocho meses del asesinato a tiros del prestigioso jurista Basilio Guzmán, sus familiares y amigos mantienen su pedido para que se esclarezca finalmente este lamentable caso.



“Estamos confiados que con la llegada del aniversario 179 de la Independencia Nacional este 27 de febrero, tanto el presidente de la República Dominicana Luis Abinader, como el jefe de la Policía Nacional Eduardo Alberto Then y el general director de la dirección Cibao Central, Ramón Azcona Reyes, tomarán cartas en el asunto para finalmente llevar tranquilidad a las familias del abogado”, comentaron relacionados a Guzmán.



Basilio fue asesinado mientras se disponía a recoger el periódico en el frente de su residencia ubicada en los Cerros de Gurabo y desde entonces ha imperado un silencio y un velo de misterio, por lo que cuestionan que a la fecha todavía no se sabe absolutamente nada.



“¿Por qué si el mismo día del asesinato del abogado el jefe de la Policía Nacional declaró que la investigación estaba avanzada aún no hay detenidos?”, dijeron. Recientemente, la seccional Santiago del Colegio de Abogados exigió aclarar los casos de Freddy Zarzuela, Basilio Guzmán, Amancio Herrera Turbí y la de José Delfín Díaz, ocurridas en hechos separados desde el 2016 a la fecha y amenazaron con tomar las calles para reclamar que se haga justicia.