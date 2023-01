Puerto Plata. Lo que sería un traslado temporal de los 600 vendedores desalojados del viejo mercado, para dar paso a la construcción una moderna edificación, cumplirá prácticamente dos años y aún no se conocen planes de terminar la obra.



En el mes de abril del 2021 las autoridades municipales llevaron a los buhoneros a terrenos periféricos, para iniciar el remozamiento del mercado público en el municipio cabecera de San Felipe de Puerto Plata, bajo la promesa de que solo estarían durante nueve meses.



La tardanza en los trabajos, al parecer por las limitaciones de recursos económicos, obliga a que los vendedores ofrezcan sus mercancías en un espacio bajo lonas y prácticamente hacinados. “Estamos como huérfanos, mojándonos cuando llueve debido a que las lonas no sirven para nada en tiempos de lluvia. Vamos ya para dos años y nos dijeron que iban a preparar el mercado en nueve meses y todavía es la hora y mire cómo estamos, como cerdos metidos entre el lodo”, expresó José Alberto Peralta, uno de los vendedores. Peralta se quejó de que el alcalde del municipio cabecera de San Felipe de Puerto Plata, Roque Diómedes García (Roquelito), ha mostrado poco interés en terminar dicho centro de acopio para productos agrícolas.



Improvisación



La mudanza fue iniciada con vendedores de rubros agrícolas, quienes ahora ofrecen sus mercancías en el área conocida como “Los Nísperos” que es una franja de terreno privado ubicada entre las calles José Eugenio Khunhart, Imbert Barreras (antigua Isabel de Torres) y Virginia Elena Ortea, donde realizan sus actividades comerciales en módulos de madera que fueron construidos para tales fines por el cabildo. En noviembre del año 2020, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entregó un certificado de depósito de 48 millones 11 mil pesos para el inicio de los trabajos.



Los fondos para la obra le fueron entregados al alcalde Roquelito García, quien ha destacado en varias ocasiones la necesidad de recuperar el área comercial, en virtud de los proyectos anunciados por el Jefe de Estado en la provincia para reactivar el turismo. Aunque la importante obra no permanece paralizada y hay obreros de manera permanente, no se vislumbra que el centro de acopio se concluya en los próximos meses.



En una situación similar se encuentra el mercado de vendedores en La Vega que lleva ya siete años en proceso de construcción. El mercado ubicado en el casco urbano fue destruido por un fuego ocurrido el día 29 de mayo del 2016, situación que obligó a trasladar a los vendedores a un local improvisado a la entrada de la ciudad.

Vendedores esperan les entreguen mercado

Durante el gobierno de Danilo Medina prometieron construir el local que a la fecha sigue sin terminar. También el actual presidente Luis Abinader se ha presentado en dos ocasiones y ha prometido concluir la obra. En la actualidad los obreros trabajan en la construcción del local, aunque no se tiene una fecha para su entrega. Los vendedores llevan estos siete años hacinados en locales improvisados, construidos a la entrada a la ciudad vegana.