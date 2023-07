Email it

Moca. Precandidatos a la alcaldía y regiduría por el municipio de Moca por el Partido Revolucionario Moderno rechazaron las intenciones de llevar como candidato a esa posición al actual síndico Miguel Guarocuya Cabral.



Durante una rueda de prensa Robert Espaillat advirtió que no dará ni un paso atrás en la búsqueda de la alcaldía de Moca.



“Queremos dejar establecido que solo con reglas claras y con sentido democrático se puede blindar la unidad del PRM. Solo tomando en cuenta a los hombres y mujeres que por décadas lo han sacrificado todo por el bienestar del partido. Hoy eso hombres y mujeres requieren el reconocimiento del liderazgo que han cosechado por su arduo trabajo realizado, durante todos estos años”, apunta Espaillat

Dijo que todos los sectores de esta sociedad mocana han abrazado su proyecto municipal, desde empresarios, religiosos y comunitarios.



“En consecuencia y bajo el entendido de que soy un hombre del presidente de la República y en múltiples conversaciones que hemos sostenido, incluyendo una muy reciente, ha sido reiterativo en el entendido de que nunca, pero nunca sacrificaría a uno de sus hombres”, indica.



Dijo que no cederá ni un ápice en el objetivo que se ha trazado de alcanzar la candidatura a alcalde de Moca.



Espaillat recibió el apoyo de Johnny Cabrera, Hipólito Niña, Belkis Candelier, hija de la gobernadora Juana Candelier y Luis Canela. También asistieron dirigentes del comité municipal y provincial del PRM.



En tanto que en el municipio de Tamboril en la provincia de Santiago, el ex alcalde y aspirante a la misma posición por el PRM, Francisco Álvarez (Juan Bo), inscribió su precandidatura desafiando los lineamientos del partido que al parecer han arribado a un pacto para que sea llevada una persona del movimiento Justicia Social que preside Julio César Valentín. Juan Bo inscribió su precandidatura el pasado domingo, a pesar de estar reservada.