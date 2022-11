Email it

Más de un centenar de campesinos en Constanza piden ser indemnizados

Los productores del lado norte de la zona protegida de Valle Nuevo, del parque Juan Bautista Pérez Rancier, esperan aún que culminen el pago pendiente como último grupo de indemnizados, mientras los del sur esperan por un quinto aplazamiento al otorgado hasta este 30 de noviembre para ser desalojados.



Aunque el proceso de pago debió concluir hace varios meses, luego de casi seis años de iniciar el plan que ha obligado a cuatro prórrogas, los ocupantes no ven una salida a corto ni mediano plazo, por lo que creen debe haber otra extensión.



A pesar del tiempo dispuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, en las comunidades que pertenecen a Ocoa continúan con la siembra de ciclo largo como son las fresas y el aguacate, que tarda hasta un año para su producción, mientras que en La Siberia de Constanza se observan plantaciones de papa.



Del total de ocupantes sumado en toda la zona, tanto en Ocoa, en la parte sur como Constanza en la parte norte, se estima que hay unos 414 productores, entre grandes, medianos y pequeños.



Dudas con los pagos



Según los involucrados, a la fecha aproximadamente 215 han recibido sus indemnizaciones por un monto global estimado en 200 millones. Sin embargo, Andrés Eugenio Rosario, uno de los productores en la zona de Valle Nuevo, aseguró que aún faltan 109 por recibir su pago.



Rosario cree que aún deben ser solucionados varios puntos esenciales antes de poder abordar la salida definitiva de los agricultores.



En las comunidades como Las Espinas, La Morita, La Ciénaga, Los Chivos, en la provincia de Ocoa, justo en el límite del lindero sur de Valle Nuevo, en la Nuez y Rancho Arriba, ni siquiera se ha iniciado el pago, mientras persiste la ganadería y cultivos de ciclo corto y largo. Las comunidades están ubicadas cercanas al centro de control del SENPA, en La Morita.



Rudy Ramírez, productor de ajíes, repollo morado y papas en la comunidad Las Espinas de Ocoa, pide al gobierno otorgar un nuevo plazo. “El trabajar fue la herencia que nos dejaron los abuelos de nosotros. Ellos murieron ahí y la dejaron a nuestros padres y ahí es que estamos laborando y de eso es que nos mantenemos”, apuntó.



Ramírez debe desplazarse en su camioneta desde Ocoa hasta Constanza para vender los productos que cosecha, a pesar de que hacer este recorrer este trayecto resulta una odisea, debido al deterioro de la carretera.



“Si quieren nuestras tierras nosotros no la damos por poca cosa, debido a que los ancianitos de allá con lo que producimos aquí, es que les compramos sus pastillas”, agregó Rudy Ramírez.



De su lado Hánsel Mordán calificó como un abuso que se pretenda despojar sus tierras a familias que sobreviven con lo que reciben de su producción. Dijo que son muchos los que con el trabajo han logrado estudiar.



“La verdad es que no ha habido reunión alguna, respecto a las acciones a tomar en virtud del vencimiento del plazo a los productores de Valle Nuevo Sur, cuya fecha se supone es el próximo 30 del mes en curso”, informó una fuente ligada a Medio Ambiente.



Desde el año 2016 se avanzó en el proceso de desalojo, pero que en la medida en que se acercan más las campañas electorales se ha hecho cada vez más difícil el cumplimiento de las metas.

Ambientalista denuncia que persiste ganadería

El ambientalista Nelson Bautista, teme que se produzca una nueva prórroga. “El proceso de valle Nuevo no está completo en ninguna de las vertientes, donde está más avanzado es en el lindero norte, que en el año 2016 desalojaron la mayoría de personas: sin embargo a la fecha, después de ser desalojados, hay ocupantes que tienen actividades de índole ganadera desde ovinos, caballos y ganado vacuno”, dijo.



También indicó que la parte con más actividad intensiva y extensiva, es la vertiente de Ocoa, como Loma del Chivo, La Morita, La Nuez y Rancho Arriba, donde aún no se ejecutan los operativos de sacar del parque a los agricultores, sino que parcialmente se le impidió la agricultura de ciclo corto a una parte. No obstante, se ha dado prórroga para cultivo de aguacate y fresa.