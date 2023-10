Espaillat. Los profesores que llevan más de cuatro años que pasaron el concurso de oposición docente ocuparon el distrito educativo 0606 de Moca, provincia Espaillat y allí se ataron para exigir el nombramiento de decenas de educadores.



La manifestación de protesta es apoyada por el movimiento popular de Los Peregrinos de Moca. Los educadores se amarraron las manos con material plástico denominado “tairra”.



“Estamos pidiendo que si nos nombre sea cerca no lejos como pretenden hacerlo. No podemos dejar nuestras vidas y nuestras familias e irnos para otros municipios”, expresa la educadora Francisca García.



Lamenta que a pesar de existir plazas en el municipio cabecera de Moca, el Ministerio de Educación se niega a nombrar a los educadores.



El profesor Manuel Corniel dijo que hasta tanto no se dé una respuesta a los problemas que exigen los maestros, no abandonarán las oficinas del distrito escolar.



Reclamos



“No tenemos hora para irnos. Como podemos marcharnos de inmediato podemos permanecer por varias horas”, expresa Corniel.



Juan Comprés, del Movimiento los Peregrinos de Moca dijo que darán acompañamiento a las demandas de los maestros que no han sido nombrados como prometió el Gobierno.



Un aproximado de 200 docentes llevan dos años que pasaron el concurso de oposición y están en el banco de elegibles del distrito educativo 06-06 de Espaillat, y aguardan por un nombramiento.



Los educadores mocanos han acudido a marchas y hasta instalar campamentos a la espera de ser escuchados por el ministro de Educación, Ángel Hernández. También en La Vega, los maestros esperan por los nombramientos prometidos por las autoridades.

ADP en Santiago espera más designaciones

Miguel Jorge, presidente de la Asociación de Profesores en Santiago, confirma que más de 200 centros educativos de los distritos 08-03; 08-04; 08-05 y 08-06 26 han reportado información a la fecha; estableciendo que faltan 60 docentes, más una cantidad similar de maestras ayudantes para el nivel inicial En registro de elegibles hay más de 400 docentes del concurso del 2021.