Tamboril. Residentes en diferentes sectores de este municipio se concentraron frente a las oficinas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) para reclamar agua potable.



Dijeron que suministro es prácticamente nulo en algunos barrios y residenciales y que los camiones que envía son insuficientes para abastecer a los usuarios que pagan por un servicio que no reciben..



En respuesta a las quejas, la dirección de Coraasan dijo que invierte 26 millones de pesos para rehabilitar el tanque de almacenamiento de agua potable y corregir las filtraciones que no fueron atendidas en la pasada gestión.



Sumado a esto, también rehabilitando la estación de bombeo de Don Pedro que abastece el tanque, trabajos que se realizan con una inversión superior a los 45 millones de pesos. La parte baja de ese municipio es abastecida a través de un bypass y a partir de hoy se han dispuesto más unidades de camiones cisterna para llevar agua donde no llega.