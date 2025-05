Santiago. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró ayer el Día Nacional del Árbol, con una jornada de siembra de más de 100 plantas de diversas especies, que se suman a los más de 6,700 árboles que componen el campus de Santiago.



En sus 950,000 metros cuadrados, este pulmón ambiental tiene cerca de 250 especies de árboles identificados, entre maderables, frutales, ornamentales y aromáticos, que representan aproximadamente el 4.4% de la flora nacional. Además, alberga 42 especies de aves y 15 especies de reptiles.



Durante la jornada, el sacerdote Secilio Espinal, rector de la PUCMM, dirigió la invocación al señor y bendición del espacio.



“Aquí, el rector destacó el poder y la responsabilidad del ser humano en cuidar y administrar la naturaleza; administrar no destruir, no exterminar, sino ser fieles administradores. El administrador exitoso, responsable, visionario y estratégico es aquel que siempre multiplica el talento que se ha puesto en nuestras manos”, apuntó.



Dijo que la Iglesia Católica y la PUCMM son abanderadas de este tema del medio ambiente y la sostenibilidad).



Espinal recordó el ejemplo que dejó monseñor Agripino Núñez Collado, con todo su desvelo por la conservación de este campus, que es modelo, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial.

Formación integral



Expresó que el centro educativo realmente representa lo que es una formación integral que se ofrece en una institución de educación superior.



Bienvenida Cuevas, supervisora del campus Santiago de la Dirección de Seguridad General, Salud y Ambiente, explicó que, con estas jornadas de restauración ecológica, la universidad fomenta en toda su comunidad la eco-educación sobre la importancia de sembrar árboles.



“Así promovemos la conciencia ambiental y con el ejemplo invitamos a todos a ser embajadores de cambios en cualquier lugar que nos encontremos”, enfatizó.



Durante el evento, fueron sembradas las especies guayacán, caoba criolla y caoba hondureña, aceituno, robles blancos, criollo y prieto, olivo, mara, cabirma, saona y lirio.



Cada año, la PUCMM realiza pequeñas siembras para completar espacios de área verde que faltan por poblar, en un campus que tiene 30% de área construida, y el 70% de área verde, manejada con prácticas sostenibles. Esta acción se suma a importantes iniciativas en favor del medio ambiente.