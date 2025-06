Puerto Plata. El municipio de San Felipe de Puerto Plata está a punto de cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia ambiental, con el anuncio del cierre definitivo del vertedero a cielo abierto que durante décadas ha afectado su imagen y su entorno natural.



El proyecto no solo beneficiará a Puerto Plata, sino también a municipios vecinos como Sosúa e Imbert, cuyos vertederos serán eliminados y sus residuos gestionados en la nueva planta, según explicó Príamo Rafael Ramírez Ubiera, director de DO Sostenible



El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto con Príamo Rafael Ramírez Ubiera, director de DO Sostenible supervisaron los trabajos de construcción de la planta de procesamiento y valorización de obra, cuyas operaciones están previstas a iniciar el próximo 1 de septiembre de 2025.



La planta, que se construye en un área de 291 mil metros cuadrados, se desarrolla bajo una inversión privada, de la empresa Jaime Manuel Camps Power Recycling, S.R.L., con el acompañamiento del fideicomiso público-privado, DO Sostenible, un instrumento creado por el Gobierno para facilitar y promover proyectos de gestión integral de residuos en el país.



El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la solución definitiva ya está en marcha gracias a una inversión de más de 600 millones de pesos, que involucra al sector privado a través del fideicomiso público-privado DO Sostenible, creado bajo la Ley 225-20 sobre manejo integral de residuos sólidos.



La nueva planta de tratamiento de desechos, que se encuentra en fase final de construcción, está proyectada en entrar en operación el uno de septiembre, marcando un antes y un después para la provincia.



“Con esta obra estamos enviando el mensaje correcto. Este vertedero era un punto de contaminación ambiental y también un golpe a la imagen turística de nuestra provincia, ahora demostramos que es posible avanzar con responsabilidad y visión de futuro”, expresó Paliza.