Santiago. Baños disfuncionales, falta de agua y mala alimentación son algunas de las quejas de los ciudadanos de La Yagüita del Pastor, al suroeste del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros.



Ante las precariedades y supuestas anomalías, los comunitarios exigen el traslado de Francisco Javier Candelario, director del centro educativo, al profesor Aquiles Trinidad.



“Aquí hay 10 baños que no están funcionando, el agua de beber y de la pluma es limitada para los niños. No hay higiene y es una situación muy precaria”, aseguró el dirigente comunitario Benito Martínez.



Mientras que Génesis Bencosme, madre de dos del alumnado, destacó que cuando los estudiantes se quejan del hambre, el director supuestamente les dice que vayan a comer a su casa porque ellos no compran comida; por tal razón lo acusa de maltrato verbal tanto a los infantes como a los docentes.



“Hemos hablado con él y eso no vale. Aquí dan merienda para tres horarios y el solo da una. Las otras las llevan aparentemente para una fundación. Estamos hartos de esto”, agregó.



De su lado Franklin Martínez denunció las “irregularidades” que existen en cuanto al manejo de los fondos.



“Nosotros los padres tenemos que hacer colecta para comprar papel de baño y agua, porque nunca nos dan. Acá los carros pasan rápido, un día chocaron un niño y él nunca dio la cara”, expuso Martínez.



Añadió que en esa escuela también les niegan el cupo a los estudiantes dominicanos, sin embargo con los de nacionalidad haitiana sí hace lo posible por “resolverles”.



Los residentes de esta zona hacen un llamado al ministro de Educación, Ángel Hernández y al distrito educativo 0805 para que trasladen de manera urgente a Candelario, de lo contrario protestarán.



A raíz de estas quejas se intentó conversar con el administrador de este centro educativo pero este hizo caso omiso, alegando estar en una presunta reunión.