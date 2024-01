Santiago. Los afectados por la retención de motocicletas aplicada como medida para prevenir accidentes durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, se quejan de las trabas para entregar las motos.



En el caso de Rafael Gil acudió a la dirección Cibao Central de la Policía Nacional para recuperar su motor, pero resulta que ahora no aparecía dentro del lote incautado en los operativos.



A Gil le retuvieron su motocicleta 110, el 28 de diciembre del año pasado, bajo la promesa de que se le entregaría en los primeros días del 2024.



En tanto que Jeffrey López y Joan Guzmán fueron despojados de sus motores marca CG durante operativos en el sector Cienfuegos del distrito municipal Santiago Oeste, el día 30 de diciembre, bajo el argumento de que los papeles no eran muy visibles. López no acude al trabajo desde hace dos días, porque no puede conseguir su motocicleta.