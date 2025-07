Santiago. Con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, se celebró en Santiago el Quinto Foro Nacional de la Calidad (SODOCAL), donde se reafirmo la visión del Gobierno dominicano de convertir la calidad en eje transversal del desarrollo económico, la innovación y la competitividad global.



La vicepresidenta Raquel Peña subrayó que bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, la calidad ha sido colocada en el centro de las políticas públicas, y se han fortalecido áreas clave como los laboratorios, la metrología, las normas técnicas y los organismos de acreditación.



“Queremos que la calidad sea el pasaporte con el que los productos y servicios dominicanos conquisten nuevas fronteras, ya no solo producimos bien, ahora lo hacemos con calidad reconocida internacionalmente”, expresó Peña.



Destacó que gracias al fortalecimiento del sistema nacional de calidad, el país ha logrado hitos como la primera exportación de carne dominicana a los Estados Unidos, mediante la acreditación del laboratorio del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI).



Raquel Peña también celebró que 48 egresados del diplomado sobre el Sistema Dominicano para la Calidad.



En tanto que el ministro Víctor Bisonó enfatizó que Sodocal se ha consolidado como una plataforma fundamental para integrar a los sectores público, privado, académico e internacional en torno a una cultura de calidad, la cual destacó que no es solo un requisito técnico; es un principio cultural que debe impregnar la producción, la educación, la salud, y los servicios públicos. También resaltó el impacto directo de estas políticas en áreas clave como la salud, la seguridad alimentaria, el comercio exterior, la innovación, el medio ambiente y la productividad industrial.

Sector privado también respalda la calidad

La embajadora de la Unión Europea, Katja Afheldt, saludó los avances logrados por el país en materia de calidad y destacó que la calidad no solo mejora la competitividad, sino que protege a los consumidores y promueve una producción más eficiente y responsable con el medio ambiente. “Una industria enfocada en la calidad genera empleos más estables”, afirmó Afheldt.