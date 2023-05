Email it

Santiago. En las evaluaciones hechas por las autoridades educativas de Santiago y Puerto Plata, se registran al menos 12 escuelas con grietas debido al sismo de 5.2 en escala de Richter y que requieren de intervención.



En el distrito municipal de Pedro García perteneciente al municipio cabecera de Santiago de los Caballeros, los 178 estudiantes del nivel del kinder hasta sexto grado de la escuela Luisa Cristian recibieron docencia en el patio, debido a los daños sufridos por el movimiento telúrico. Al frente está ubicado el liceo secundario José Antonio Paulino, que también vio afectar las clases a 236 alumnos por las grietas en uno de sus pabellones.



Durante el levantamiento hecho por la Unidad de Gestión Ambiental y de Riesgos del distrito educativo 11 de Puerto Plata, el 20.3% de las brigadas, informaron de daños menores como grietas pequeñas, otras ya existentes previamente, pero que se agudizaron por el temblor de tierra que ocurrió la madrugada del pasado jueves.



En tanto que respecto al 79.7% informaron que no hubo ninguna novedad en su plantel educativo.

En algunos casos, recomiendan suspender la docencia.



Levantamiento en centros



Guillermo Geraldino, encargado de dicha unidad, explica que el 93.1% de los coordinadores de planes escolares de gestión de riesgos activaron la brigada de evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN, mientras que el 6.9% no realizó la evaluación oficial como equipo, pero sí se realizó la evaluación particular.



La comisión integrada por Marian Vargas y Ernesto Polanco, ingenieros estructurales, Leónidas Payamps, directora regional, observacon que la escuela Oscar Sosa presenta grandes grietas en la pared perimetral, algunas antiguas que se agudizaron por el movimiento telúrico. También se visualizó movimiento en la estructura de la calzada en proximidades del comedor.



Mientras que en el liceo Llanos de Pérez del Distrito 11-03 Imbert, se visualizó pequeña grieta producto de problemas de la junta de expansión o mala ejecución de la junta por falta de poliestireno expandido.



En el plantel donde convergen los centros educativos de primaria y secundaria de Cabía, también del distrito 11-03, la comisión observó pequeñas fisuras algunas nuevas otras antiguas, pero ningunas presentan peligro para el personal.

Sugieren desalojar los espacios afectados

La escuela de Vuelta Larga, de Imbert, muestra pequeñas grietas nuevas, otras antiguas y gran deterioro en las columnas que se encuentran en el pasillo del plantel, las cuales tienen mucho peso, y lo cual se considera se puede desplomar en cualquier momento y con esto tumbar toda la construcción que se encuentra próxima.



Recomiendan habilitar otros espacios para albergar dos grados que se ubican en ese pabellón, hasta reconstruir el área afectada. En la Cabía y Vuelta Larga del distrito educativo 11-03 Imbert, están siendo construidas nuevas edificaciones, pero se encuentran detenidas en un 80% desde hace un tiempo.