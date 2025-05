Santiago. A tres décadas de haber abierto sus puertas la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) celebró su aniversario con una conferencia titulada “El rol del periodista en la sociedad de hoy”, a cargo del periodista Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.



Después de la conferencia la UAPA entregó reconocimientos a los aliados de la información como son los medios impresos y televisivos que han acompañado el crecimiento de la institución durante estas tres décadas. Entre los galardonados se destacan el periódico elCaribe, y CDN canal 37.



También fueron reconocidos El Nuevo Diario, Listín Diario, La Información, El Nacional, Hoy, Diario Libre y El Día, y otros canales de televisión como Telemedios Canal 8, Teleuniverso Canal 29, Súper TV55, Telesistema 11, Grupo Medios del Norte y Mega Visión TV.



Durante la conferencia “El rol del periodista en la sociedad de hoy”, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, abordó los desafíos que enfrenta el periodismo en la era digital y postpandemia.



“El mundo de la comunicación cambió transversalmente con la pandemia, aprendimos a vivir de otra manera, y eso se reflejó en la manera de informar, lo único que no ha cambiado es el propósito del periodista y la búsqueda de la verdad”, afirmó Maldonado.



Democracia y periodismo



En su análisis, Persio Maldonado advirtió que el 67% de la población utiliza teléfonos inteligentes y que un 73% de los dominicanos está conectado a distintas plataformas digitales, por lo que aseguró que la democracia y el periodismo enfrentan un nuevo reto, y es mantener la verdad en medio de la desinformación.



Defendió el controvertido proyecto de ley que regularía la libertad de expresión y los medios digitales en discusión en el país. Aseguró que no contiene ningún elemento que atente contra la libertad de prensa, sino que busca proteger el ejercicio del periodismo profesional ante las amenazas de las noticias falsas y el uso irresponsable de las plataformas digitales.



El presidente de la Sociedad Dominicana de Medios alertó sobre la proliferación de noticias falsas, resaltó que el mundo vive en la desinformación, que no necesita más que un escenario de incertidumbre para imponerse, en la cual hay empresas dedicadas exclusivamente a fabricar contenido falso, y muchas personas se prestan para difundirlo sin verificarlo y hasta de manera inocente. l josé adriano rodríguez

Plataformas cambian forma hacer periodismo

El periodista subrayó en su conferencia que plataformas como X (antes Twitter) han cambiado incluso el estilo de los periódicos, y los fuerzan a condensar la información en titulares más cortos y directos, igual que las noticias, un fenómeno que definió como “la síntesis impuesta por la tecnología”.



Juan Carlos Bisonó, del Colegio de periodistas agradeció a la UAPA y valoró el compromiso de los periodistas dominicanos.