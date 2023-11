Santiago. Los residentes en Reparto Oquet y Jardines Metropolitanos, protestaron con una vigilia para rechazar las aprobaciones sin control de establecimientos comerciales, que están generando caos y desorden ante la falta de parqueos



Los manifestantes se concentraron con pancartas y lanzaron consignas frente a uno de los negocios levantados en la zona que colinda al Oquet con los Jardines Metropolitanos.



“No queremos que ocurra lo mismo que está sucediendo con Los Jardines Metropolitanos. Este residencial es de uso de suelo para viviendas y no de negocios, por lo que pedimos que se respeten las leyes”; expresa Máximo Castro, presidente de la junta de vecinos.



Castro advierte que no aceptarán que sean levantados establecimientos comerciales que llevarán la intranquilidad a sus moradores.



“Tenemos certificación como territorio para viviendas, no más negocios, o no se hagan de la vista gorda”, eran de los mensajes lanzados por los comunitarios.



Desde hace años, se vienen otorgando permisos para derribar viviendas y convertirlas en negocios, en su mayoría bares y restaurantes, lo que lleva tranquilidad a los moradores del Reparto Oquet y Jardines Metropolitanos.



La mayor crítica obedece a que las construcciones se hacen sin tomar en cuenta la construcción de espacios para aparcamientos. Esto provoca que los clientes utilicen muchas veces las entradas y salidas de las viviendas de quienes habitan en esos sectores residenciales.



Desde hace un tiempo los moradores de los residenciales como Villa Olga y Jardines Metropolitanos, vienen denunciando que ante el crecimiento de negocios instalados en estas zonas comerciales, se vienen presentando inconvenientes que generan desorden debido a la carencia de parqueos.



Las quejas de los que habitan en estos sectores de clase media son cada vez mas frecuentes, debido a que muchas veces tapan las entradas y salidas de casas o edificios de apartamentos.