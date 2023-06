Santiago. A pesar de que la Comisión Nacional Electoral del Partido Revolucionario Moderno anunció que se reservaba la candidatura a la senaduría por la provincia de Santiago, la gobernadora Rosa Santos ratificó sus intenciones de continuar buscando ser favorecida con la posición.



Dijo que hasta que esa senaduría no tenga nombre y apellido en la junta, estará peleando esa posición, por considerar que tiene los números, el trabajo, la trayectoria y méritos para ser la próxima senadora de Santiago.



Sin embargo, expresa que si la miden y no da los números, o que se deba hacer una negociación en última instancia para preservar el Gobierno, entonces se acogerá a los resultados.



“Es bueno que se entienda que, nosotros queremos continuar en el Gobierno y que el Gobierno o el partido no se va a suicidar colocando candidatos que no tienen el porcentaje necesario para ganar una candidatura. La senaduría fue reservada, pero esa senaduría no tiene nombre ni apellido”, apuntó Rosa Santos.



La representante del Poder Ejecutivo, dijo que seguirá aspirando a la senaduría y para este jueves tiene previsto su lanzamiento por parte del sector profesional y técnico.



Situación en Puerto Plata



La decisión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de reservar las candidaturas en cuatro municipios y dos distritos municipales de esta provincia, también ha generado malestar en algunos de los aspirantes.



La medida establece que las candidaturas reservadas son las nominaciones a las alcaldías de Luperón, Villa Isabela, Imbert y Sosúa, además de las juntas distritales de La Isabela Histórica y Cabarete.



El Comité Nacional de Organización durante un encuentro con la dirección del PRM en la provincia de Puerto Plata tomó la decisión a unanimidad de hacer reserva del 20 % de las candidaturas a cargo de elección popular, para poder colocar dirigentes específicos y con fines de negociar en futuras alianzas partidarias.



Las nominaciones a la senaduría y alcaldía serán anunciadas en agosto, aunque se cree que Roquelito García será repostulado como candidato. Hasta el momento es el único candidato del PRM a la alcaldía de San Felipe de Puerto Plata.



En la senaduría al parecer Ginette Bournigal repetirá aunque hay un fuerte movimiento a lo interno del partido oficialista que aúpa para esa posición al actual viceministro Administrativo y Financiero de la Presidencia, Igor Rodríguez Durán.

Lucha en los lugares que controlan aliados del PRM

Hay una lucha por la alcaldía de Sosúa que actualmente es dirigida por el reformista Wilfredo Olivences (El Chamo) y que aspira a quedarse. El conflicto se genera debido a que también aspira a dirigir el cabildo del municipio de Sosúa la actual regidora del Partido Revolucionario Moderno, Melania Guzmán (La Rubia).



En Villa Isabela, el alcalde Ruddy Leandro Gómez del (PRSC), busca continuar, pero en el PRM aspiran a dirigir ese cabildo los precandidatos Sandro Ramos y José Damián Jiménez.