Santiago- La esperanza de cientos de campesinos que habitan desde hace décadas en comunidades aledañas al Pico Diego de Ocampo volvió a verse frustrada, tras una reunión sostenida con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, donde reclamaban soluciones urgentes ante las restricciones impuestas por la declaratoria de área protegida en la zona, que les impide construir, sembrar o titular sus tierras.



La actividad, fue convocada con el objetivo de acercar a las autoridades con los residentes afectados, sin embargo, la ausencia del ministro de Medioambiente, por segunda ocasión, generó molestia, desilusión y protestas entre los participantes, quienes calificaron el hecho como una falta de respeto institucional.



El sacerdote Nino Ramos, figura clave en la articulación de las comunidades, lamentó la falta de compromiso del titular de Medio Ambiente, afirmando que más de 500 personas fueron convocadas con la expectativa de respuestas concretas, las cuales nunca llegaron.



“El irresponsable del ministro dejó plantada a toda una comunidad por segunda vez. Yo mismo me abstuve de asistir para evitar confrontaciones, pero mi nombre fue comprometido públicamente invitando por radio a la gente. Esto es una burla”, expresó en una comunicación interna el padre Ramos.



En representación del Ministerio, asistió el viceministro de Áreas Protegidas, junto a otros técnicos de la institución, pero según testimonios de líderes comunitarios, la reunión terminó de forma abrupta cuando comenzaron las quejas por la falta de soluciones reales.



Una de las demandas centrales fue la entrega de títulos de propiedad a familias que habitan desde hace décadas en terrenos ahora restringidos por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y el Decreto que elevó a categoría protegida grandes porciones del entorno del Pico Diego de Ocampo.



Además, campesinos denunciaron que ni siquiera se les permite construir letrinas, reparar sus viviendas o realizar pequeñas siembras, sin pasar por un complejo proceso de permisos que, aun siendo solicitados formalmente, no son aprobados ni entregados.



“Ellos dicen que hay solicitudes, que el sistema marca que están aprobadas, pero no entregan los permisos. Literalmente, no nos dejan hacer ni una zanja sin un permiso. Todo está trancado”, expresó un comunitario. Algunos de ellos expresaron un sentimiento más complejo de frustración, donde afirmaron que sectores locales con antecedentes de explotación ambiental ahora se presentan como interlocutores.

Medio Ambiente no permite participación

Durante la reunión se denunció que, solo 14 solicitudes de permisos han sido formalmente sometidas, y solo 7 han sido parcialmente aprobadas, la plataforma digital del Ministerio muestra aprobación de permisos, pero no permite imprimirlos ni acceder a ellos formalmente, a pesar de que algunos proyectos comunitarios como una escuela rural y una policlínica ya cuentan con expediente sometido, no se les ha dado salida ni respuesta institucional.