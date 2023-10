Puerto Plata. La Federación de Taxistas de la Costa Norte y el Sindicato de Choferes de Puertos Aéreos y Marítimos (Sichopayma) protestaron contra el proyecto de instalar un tren para dar servicio a los cruceristas que arriben por la terminal de cruceros Taíno Bay.



El sistema de transporte permitirá que los extranjeros puedan hacer un recorrido por el centro histórico.

Los presidentes de las organizaciones denunciantes, Domingo Ortiz y Félix de Aza, denunciaron que ese tren les quitaría un 70% de los cruceristas y les dejaría sólo un 30%, con el cual no podrían pagar a los bancos y financieras los RD$1,536 millones que adeudan por 960 unidades tomadas a crédito, valorada cada una en RD$1,600,000.00.



Denunciaron que la solicitud de permisos al Intrant y al concejo de regidores del ayuntamiento local fue hecho por Carlos Rodoli Conde y una hermana suya que no fue identificada, quienes son accionistas de la compañía Rocco, que da nombre al tren para el que gestionan autorización para transportar a los cruceristas.



Ortiz y de Aza destacaron que Rodoli Conde es presidente de la Asociación de Hoteles del Norte (Ashonorte) y director corporativo de los Aeropuertos Internacionales Profesor Juan Bosch de Catey, Samaná y general Gregorio Luperón de Puerto Plata.



Expresan que la ciudad de Puerto Plata está muy tranquila, los taxistas están dando un servicio excelente y que está cumpliendo con lo prometido a las autoridades de que a partir de la llegada de los cruceros a Taíno Bay no se iba a hacer ninguna clase de ruido para que el turismo de cruceros, que es el único turismo qué hay aquí, porque el aéreo se desplomó, funcione. Para ilustrar el desplome del turismo aéreo destacaron que el viernes 22 de septiembre sólo arribaron al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón sendos vuelos de JetBlue y American Airlines de New York y Miami, mientras la ocupación hotelera es cada vez más crítica.