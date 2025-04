Santiago. Los tres mil estudiantes universitarios que reciben docencia en el antiguo palacio de justicia, convertido desde hace tres décadas en espacio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ven expuestos al riesgo, debido a las grietas y filtraciones.



La Federación Dominicana de Estudiantes seccional Santiago teme que el local construido en el año 1945, pueda colapsar en cualquier momento, poniendo en riesgo las vidas de los alumnos, de los profesores y personal administrativo y de limpieza.



Con la inauguración de los edificios de La Barranquita, el viejo palacio ubicado en la calle 16 de Agosto, continúan siendo utilizado para la facultad de Ciencias de la Salud, donde reciben docencia estudiantes de medicina, enfermería, bioanálisis y de otras carreras, de materias básicas.



El estudiante Miguel Jiménez, atribuye a la burocracia el que aún el espacio continúe sin ser intervenido, a pesar del peligro que corren los universitarios.



“Los baños aquí no sirven, los orificios que se hacen en el techo, son tapados con pinturas, y se nota cómo las filtraciones están dañando las columnas, lo que representa un verdadero peligro para nosotros”, expresó Jiménez.



Fed reclama intervención



Pedro Estrella Herrera, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) en Santiago advierte que no pueden esperar a lamentar una tragedia para actuar.



“El intervenir ahora, no es solo una decisión sabia, es un deber histórico con Santiago y con la UASD”, aduce Herrera.



El presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes hizo un llamado urgente a las autoridades universitarias y de manera muy especial, al presidente Luis Abinader, para que dispongan con urgencia la intervención de la edificación, enclavada en el perímetro del centro histórico.



“Hoy nos convoca la grave situación estructural que enfrenta la edificación que alberga a más de tres mil estudiantes de Ciencias de la Salud de nuestro recinto UASD Santiago. Las condiciones actuales del edificio son alarmantes: paredes, techos y muros presentan un evidente estado de deterioro y, con cada episodio de lluvias en nuestra ciudad, las inundaciones se vuelven inevitables, provocan la suspensión de la mayoría de las clases y causan daños significativos a los equipos de laboratorio”, puntualizó Pedro Estrella Herrera.



Indica que la incomodidad, el temor y la incertidumbre que viven los estudiantes universitarios son palpables y no pueden ni deben normalizar esta situación.



Cuestiona la falta de mantenimiento y adecuación, permitiendo que se convierta en un riesgo para toda la comunidad estudiantil.

Piden ampliar etapa de La Barranquita

El presidente de la FED dijo que entregó un documento a la gobernadora Rosa Santos, en el que solicita la construcción de la segunda etapa del campus universitario en La Barranquita. Esos edificios estarán destinados a Ciencias de la Salud y otras obras contempladas en dicha etapa.



Esta expansión representa una solución a corto, mediano y largo plazo, y busca evitar que ocurra una tragedia como la de la discoteca Jet Set.



“Presidente, la vida de nuestros compañeros y el bienestar de miles de estudiantes dependen de su voluntad política. Este es el momento de demostrar que la educación y la seguridad de la juventud dominicana están en el centro de su gestión”, aduce la FED.