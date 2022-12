Email it

Santiago. Los diferentes sindicatos o empresas del transporte urbano de esta ciudad incrementaraán en cinco pesos el precio del pasaje para hoy y viernes 23 de diciembre, como forma de obtener “su doble sueldo navideño”.



Mediante un aviso colocado en las unidades del transporte público, los choferes indican que esa tarifa es solo por el período navideño y que sigue una tradición de hace varios años.



Incluso informan que si los pasajeros no disponen de los 40 pesos que cobrarán, no hay inconvenientes, pero de aquellos que puedan pagar algo más también lo recibirán.



Gervacio de la Rosa, presidente del Consorcio Dominicano del Transporte y de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte (Fettranreno), declaró que ese incremento siempre se hace para esta época del año. Indicó que los choferes no reciben regalía pascual de ninguna institución, por lo cual justificó la disposición que tomaron los diversos sindicatos.