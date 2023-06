Extranjeros destacan la importancia de mostrar la historia mediante crónicas periodísticas

La exposición de portadas históricas del período elCaribe en el Aeropuerto Internacional del Cibao como parte de la celebración del aniversario número 75 de su fundación, ha despertado el interés de los viajeros que acuden a diario a la terminal aérea de Santiago.



Los ciudadanos que se han interesado en conocer las informaciones mostradas en 75 portadas, dicen sentirse transportados a la época en que ocurrieron los hechos y llaman a que este tipo de exposiciones sean llevadas a las escuelas y universidades para que los estudiantes conozcan la historia contada desde otra perspectiva.



Desde extranjeros, dominicanos residentes en el exterior, que llegan por la terminal del Cibao o que acuden a buscar a parientes destacan la importancia de que los ciudadanos conozcan los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. El puertorriqueño Ángel Santiago, de profesión contador, se acercó despacio para conocer cada portada e ilustrar las informaciones.



“Pienso que cada pueblo debe conocer su historia y este tipo de exposiciones o muestras de periódicos muestran estos acontecimientos, ya sean positivos o negativos, pero es la realidad que le ha tocado vivir a cada pueblo”, apunta Santiago al hablar con reporteros de elCaribe.



Considera que la juventud dominicana y de otras naciones debe conocer su historia, y el que sea contada por un medio escrito tan importante, dijo tiene mayor repercusión.



Su hijo Ángel Santiago Junior quien también tuvo oportunidad de visitar los stands, antes de viajar hacia Puerto Plata, valoró que los viajeros puedan conocer la historia dominicana a través de las narraciones hechas por los periodistas.



La familia Santiago está ligada al club de Leones y con cierta regularidad visita el país para apoyar en obras sociales. Jennifer Pichardo, residente en el estado de New Jersey, Estados Unidos, mostró su impresión al ver la información colgada con la muerte de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en un hecho ocurrido el 25 de noviembre de 1960.



Pichardo, junto a sus hijos, recorrió varios módulos para conocer cada detalle de las informaciones colgadas en las portadas.



“Cuando leí la nota periodística con el caso de las Mirabal quedé sorprendida y noté cómo para la época no le dieron tanta relevancia en los espacios para ser un acontecimiento tan trascendental para los dominicanos”, expresó Pichardo.



De su lado, Cesáreo Rodríguez, un dominicano radicado en el condado del Bronx ,en Nueva York, destacó la importancia de conocer estas informaciones colocadas en las portadas de los periódicos desde 1948 hasta la fecha.



Rodríguez considera necesario que más dominicanos de los que viven en el extranjero conozcan la historia del país mostrada en las noticias recogidas durante 75 años.



En ese sentido, insta a los viajeros a que hagan una parada y visiten la exposición.



“Esta exposición es un recordatorio de nuestra historia. Ojalá que continúen mostrando estas informaciones en otros escenarios”, agregó Rodríguez.



Ambiórix Álvarez tenía 18 años que no venía al país desde los Estados Unidos donde reside y al notar la exposición quedó impresionado.



Álvarez hizo un recorrido por cada una de las etapas colocadas mediante portadas e informaciones periodísticas.



“Esto nos permite recordar la historia más reciente de la República Dominicana, cosa que nadie hace. Deberían hacer este tipo de exposiciones con más frecuencia para aquellos que no residimos aquí”, dijo Álvarez.



La joven Rudibel Torres, residente en New Jersey, también mostró su impresión por las muestras periodísticas. Valora que el Aeropuerto Cibao expusiera las portadas para el disfrute de los viajeros.



Yaniry Grullón, quien labora para el área de información del aeropuerto Cibao destaca la acogida que ha tenido la exposición de portadas durante los primeros siete días de 15 que estará expuesta.



“Esto es como verlos transportarse en el pasado. Uno nota cómo las personas mayores llegan hasta el área pública donde está la exposición y se quedan fijos mirando las informaciones como si le trajera recuerdos del pasado”, expresa.



El departamento de comunicaciones de la terminal ubicada en la comunidad de Uveral en el municipio de Licey al Medio estima que diariamente 3,500 personas visitan el aeropuerto y que en su mayoría se acercan a observar la exposición. Los horarios de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde y en la madrugada registran la mayor cantidad de visitantes, debido a que hay más cantidad de vuelos.



Fernando Zapata, chofer de la ruta A, que acudió junto a su familia al aeropuerto, destaca la importancia de contar la historia escrita mediante las portadas del periódico elCaribe.



“Este es el periódico que leo a diario. El poder ver estas informaciones, algunas de hace 75 años, me son de agrado, por lo que debo felicitar a los que tomaron esta iniciativa”, destaca Zapata.



“Ahí está parte de la historia que se ha contado desde la perspectiva de los medios de comunicación. Me parece muy interesante que las nuevas generaciones que no vivimos esos momentos, podamos ilustrarnos con estos hechos de la historia dominicana que tanto se ha tergiversado”, apunta el agrimensor Juan Suárez.



Además califica como una excelente oportunidad que brinda el aeropuerto Cibao y el periódico elCaribe para que los ciudadanos conozcan su historia.



Dice que esto permite a las nuevas generaciones conocer, “quiénes somos y hacia dónde vamos”.



Mercedes Peña, profesional del mercadeo, valoró que quienes acuden a la terminal aérea puedan conocer mediante las portadas, 75 años de historia de la República Dominicana.



“Este es una bonita experiencia el poder visualizar estas informaciones como fue el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo” apuntó Peña.



La exposición estará disponible al público durante 15 días desde el viernes 16 de junio hasta el domingo uno de julio.



De allí será trasladada al Centro León y a otros espacios interesados en mostrar las portadas.



Durante la apertura, el director del periódico elCaribe, el periodista Nelson Rodríguez, dijo que el que un periódico pueda festejar sus primeros 75 años de existencia en una época de cambios tan vertiginosos como los que vivimos hoy día es, sin duda, un acontecimiento histórico.



Los ciudadanos que han visitado la exposición valoran el aporte que hace el periódico elCaribe con este tipo de informaciones.

Puertorriqueño Ángel Santiago destaca la importancia de la muestra. Familias se toman fotografías fente a los stands. Jennifer Pichardo observa la exposición junto a sus hijos. Visitantes valoran exposición de elCaribe en el aeropuerto.

Opiniones destacan iniciativa de elCaribe

Carlos Arroyo Ramos, docente de Periodismo de la UASD Recinto Santiago, destaca la exposición sobre las portadas más impactantes del periódico elCaribe.



Dice que es un recorrido histórico de la sociedad dominicana de los últimos 75 años. “Esta exhibición constituye una extraordinaria oportunidad para que los periodistas y estudiantes de comunicación conozcan los aportes de elCaribe a la sociedad dominicana, por lo que les invitamos a pasar por el Aeropuerto Internacional Cibao para que palpen en estas láminas la historia reciente de nuestro país”, agrega Arroyo Ramos.



Durante la apertura de la exposición de las portadas, acudieron varias personalidades de la comunicación social de Santiago.



Creen necesario fomentar este tipo de iniciativas para que la población conozca su historia.

Reacciones

El periodismo juega su papel de educar cuando hace estas exposiciones de los hechos históricos”

Ángel Santiago

Contador

Es importante que la gente conozca los momentos más trascendentales, como el caso de las Mirabal”

Jennifer Pichardo

Residente en New Jersey

Este tipo de exposición nos lleva a recordar acontecimientos históricos que muchas veces olvidamos ”

Juan Suárez

Agrimensor